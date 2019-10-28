Родители по договору. Как живут фостерные семьи в Кыргызстане

Есть такая профессия — родители по найму. В Кыргызстане с каждым годом желающих становится все больше. За время работы дети настолько привыкают к родителям, что в некоторых случаях их оставляют в приемной семье.

Из приемных в родные

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Похожая история у Айнагуль Шарапиевой и Нурланбека Мамиева. «Нашему сыну пять лет. Своих детей больше родить не смогли, поэтому решили кого-нибудь удочерить. Встали на очередь, но за два года нам ни разу не позвонили, а потом как-то предложили пройти обучение на фостерных родителей. Обучились, и позже у нас разместили двух девочек из Бишкекского дома малютки 1,5 и 2,5 лет», — рассказывают муж и жена.

Они не скрывают: первый опыт дался нелегко. Но со временем узнали характер девочек (одна плаксивая, вторая жизнерадостная), нашли к каждой подход, справились с ревностью старшего сына, привыкли.

«В детском доме мужчин нет, все воспитатели женщины, поэтому девочки сразу отрицали меня, было тяжело, — признается глава семейства. — Но теперь они называют меня «ата», а жену — «апа». На работе скучаешь, едешь домой и думаешь, хоть бы дети еще не спали, чтобы обнять их, поиграть. Это такое счастье! Посмотрите, какие они миленькие».

Нурланбек Мамиев работает таксистом, а жена проводит все время с детьми. Государство оплачивает за оказываемую услугу 6 тысяч сомов и такие же расходы несет на каждого ребенка. Однако, по словам приемных родителей, денег не всегда хватает.

У одной девочки мама пропала без вести, и соседи обратились в органы опеки. Ее статус позволяет приемным родителям удочерить девочку, что они и решили сделать. Вторую изъяли из неблагополучной семьи. Если появится возможность, Айнагуль и Нурланбек удочерят и ее.

На временной передышке

В основном в приемных семьях размещают детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, родители которых пьют, ведут аморальный образ жизни и пытаются решить проблемы. Родственникам не запрещается навещать малышей и подростков. «Какие бы ни были родители, дети всегда их ждут и любят», — подчеркивают в Минсоцразвития.

В 25 приемных семьях воспитывают 46 детей.

Шамыркан Курманбаев и Сейил Искендерова пришли к решению стать приемными родителями единогласно. «Я работал квартальным, тесно сотрудничал с соцзащитой. Так и узнал о приеме на обучение. Предложил жене, она согласилась. Одними из первых к нам разместили малышей из Дома ребенка. Одному было 8 месяцев, другому 11. Через несколько месяцев для них нашлись усыновители. Таких малюток быстро забирают», — рассказывает глава семейства.

Уже полгода они с женой воспитывают ребят из Джальского центра адаптации детей. Девочке 10 лет, мальчишке 6. «Изначально они восприняли нас как родственников, сейчас называют мамой и папой. Мы понимаем: дети у нас временно, но готовы дать свою фамилию, если родные не найдутся. На улице не бросим. Эти дети уже многое повидали в жизни, поэтому не капризничают, послушные», — говорит Шамыркан Курманбаев.

Любить, но не привязываться

Министерство труда и социального развития развивает фостерные семьи начиная с 2012 года. Ежегодно в бюджете предусматривают средства на эту услугу. Уже обучено более 200 кандидатов в приемные родители, из которых психологи отобрали около 130 человек и выдали им сертификаты.

Одно из главных ограничений — возраст. Кандидатам должно быть от 30 до 65 лет. Исключаются те, у кого своих несовершеннолетних детей пятеро и более. Для матерей-одиночек ограничений нет.

На семинарах приемных родителей учат не привязываться к детям.

«Многие, к сожалению или счастью, принимают всех детей как своих. Но это временная услуга (от нескольких часов до года или больше), и, если у ребенка появятся родители, его вернут в биологическую семью. Наша главная цель — помочь семье решить проблемы и рано или поздно вернуть детей, чтобы они не попали в интернатную систему», — подчеркивает психолог «SOS Детские деревни Кыргызстана» Наргиз Субаналиева.

«В процессе обучения тренеры наблюдают за родителями, анализируют, кто из них справится с воспитанием детей и кого можно сертифицировать. Проводим психологические тесты, смотрим мотивацию. Бывают случаи, когда родители потеряли детей и хотят заместить горе. Это нехорошо, поэтому такие кандидаты сразу отсеиваются», — рассказывает она.

Некоторые просили дать им детей постарше, работяг, а то у них много земли. Разные случаи. Наргиз Субаналиева

«Не сказать, что люди идут на такой шаг из-за зарплаты, ведь она небольшая. В основном приходят состоявшиеся люди, которым за 40 лет, у которых все есть и хотелось бы что-то хорошее в жизни сделать. Больше из-за благих побуждений. Многие поддерживают отношения и после оказания госуслуги», — добавляет она.

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Фостерные семьи — довольно новая альтернатива. Поэтому случаев, когда приемные родители не справились с обязанностями, по словам специалистов, нет. Ведь смена одной обстановки на другую, а потом третью благоприятно не скажется и приведет к психологической травме ребенка. Поэтому так важен деликатный подход.

«Была одна семья, возможности которой не учли, когда в ней временно разместили мальчика с диагнозом и педагогической запущенностью. Ему сменили фостерных родителей, и начался прогресс», — отмечает Наргиз Субаналиева.

Сами фостерные семьи детей не выбирают, ведь это их работа, нужно быть готовым дать кров и приютить ребят днем и ночью.