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Общество

Запретить охоту на некоторые виды животных требуют кыргызстанцы

Законодательно запретить охоту на некоторые виды животных требуют кыргызстанцы. На сайте Change.org создана петиция.

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Как отметили ее авторы, 23 октября 2019 года, в Международный день барса, Жогорку Кенеш отклонил законопроект о запрете охоты на горных баранов, архаров, горных козлов, козерогов, косуль, благородных оленей, маралов и кабанов до 2030-го.

В петиции отметили, что по регламенту законодательного органа есть еще один шанс рассмотреть законопроект через шесть месяцев.

«Мы требуем от депутатов вновь вернуться к вопросу и принять закон о запрете охоты на этих животных. Для нашего народа охота никогда не была развлечением, удовольствием или средством обогащения. Мы всегда придерживались ограничений в охоте, что отразилось в легенде о Кожожаше, которого наказали за истребление диких животных», — говорится в петиции.
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