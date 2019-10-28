Законодательно запретить охоту на некоторые виды животных требуют кыргызстанцы. На сайте Change.org создана петиция.
Как отметили ее авторы, 23 октября 2019 года, в Международный день барса, Жогорку Кенеш отклонил законопроект о запрете охоты на горных баранов, архаров, горных козлов, козерогов, косуль, благородных оленей, маралов и кабанов до 2030-го.
В петиции отметили, что по регламенту законодательного органа есть еще один шанс рассмотреть законопроект через шесть месяцев.
«Мы требуем от депутатов вновь вернуться к вопросу и принять закон о запрете охоты на этих животных. Для нашего народа охота никогда не была развлечением, удовольствием или средством обогащения. Мы всегда придерживались ограничений в охоте, что отразилось в легенде о Кожожаше, которого наказали за истребление диких животных», — говорится в петиции.