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Общество

Депутат vs невестка премьера. Суд назначил лингвистическую экспертизу

В Октябрьском районном суде продолжается разбирательство по иску главы ОФ «Эргене» Таалайгуль Сабырбековой к депутату Жогорку Кенеша Евгении Строковой.

Как сообщила 24.kg ответчик, по ходатайству адвокатов Сабырбековой суд назначил лингвистическую экспертизу высказывания Строковой.

«Но я и сейчас могу заявить то же самое. От своих слов не отказываюсь и извиняться не собираюсь», — подчеркнула нардеп.

Таалайгуль Сабырбекова требует с парламентария 1 миллион сомов и официальных извинений. На мировую ни одна из сторон не соглашается.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку врачей, проходившими по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, якобы стоит невестка премьер-министра — глава фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова.
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