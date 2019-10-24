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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапар Исаков отказался выходить из камеры

Бывший премьер-министр Сапар Исаков, обвиняемый в коррупции при модернизации ТЭЦ, отказался выходить из своей камеры на судебное заседание. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

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По его словам, сегодня во время судебного заседания защита подсудимых заявила ходатайство о принудительном приводе двух свидетелей. Они проводили судебно-экономическую и судебно-строительную экспертизы.

«До этого прокуратура несколько раз отправляла им повестки, но эксперты так и не явились в суд. Нам необходимо их допросить, для того чтобы понять, откуда взялся ущерб в размере $111 миллионов. Судья вынесла постановление о принудительном приводе и после обеда хотела перейти к допросу подсудимых. Сапар Исаков не вышел из камеры, потому что хочет дать показания после допроса свидетелей. В итоге суд вынес решение и о принудительном приводе подсудимого. Каким образом его принудительно доставят в суд — неизвестно, потому что доступа к СИЗО у судебных исполнителей нет», — сказал Замир Жоошев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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