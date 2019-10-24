Дело энергетиков. Сапар Исаков отказался выходить из камеры

Бывший премьер-министр Сапар Исаков, обвиняемый в коррупции при модернизации ТЭЦ, отказался выходить из своей камеры на судебное заседание. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.
По его словам, сегодня во время судебного заседания защита подсудимых заявила ходатайство о принудительном приводе двух свидетелей. Они проводили судебно-экономическую и судебно-строительную экспертизы.
«До этого прокуратура несколько раз отправляла им повестки, но эксперты так и не явились в суд. Нам необходимо их допросить, для того чтобы понять, откуда взялся ущерб в размере $111 миллионов. Судья вынесла постановление о принудительном приводе и после обеда хотела перейти к допросу подсудимых. Сапар Исаков не вышел из камеры, потому что хочет дать показания после допроса свидетелей. В итоге суд вынес решение и о принудительном приводе подсудимого. Каким образом его принудительно доставят в суд — неизвестно, потому что доступа к СИЗО у судебных исполнителей нет», — сказал Замир Жоошев.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.