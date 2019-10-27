Осенние каникулы. Отправляемся в ближнее зарубежье

Благодаря длинным ноябрьским выходным родители могут устроить детям настоящее путешествие во время осенних каникул. Вариант можно подобрать так, что и новые места посетить получится, и много денег потратить не придется.

Читайте по теме Осенние каникулы. В какие страны отправиться с детьми

24.kg предлагает топ-7 направлений для поездок с детьми в ближнее зарубежье — от привычных до менее знакомых кыргызстанцам городов. Главный плюс путешествий в ближнее зарубежье — не надо получать визы.

1 Знакомые Москва и Питер Знакомые Москва и Питер

Фото из Интернета. Москва вполне подойдет для путешествия с детьми на осенних каникулах

4 ноября в России отмечают День народного единства.

Если незнакомых маршрутов вы опасаетесь, можно отправиться на каникулы в Россию. Например, вполне подойдут для поездки с детьми Москва и Санкт-Петербург. Большой плюс в том, что в начале ноября в РФ тоже праздники.

В эти дни практически во всех городах организуют красочные мероприятия. Детям будет интересно узнать историю РФ, например, во время театрализованного или светового представления.

Билеты в Москву и обратно на ноябрьские праздники будут стоить от 14 тысяч сомов, в Санкт-Петербург — от 21 тысячи.

Можно совместить посещение двух городов. Из Москвы в Питер можно добраться на поезде. Например, на знаменитом «Сапсане» или «Красной стреле». Стоит это от 2 тысяч рублей.

Фото из Интернета. Если уж отправились в Россию, то можно посетить не только Москву, но и Санкт-Петербург

И Москва, и Санкт-Петербург — достаточно дорогие города. Но и здесь можно найти дешевые варианты для проживания. Например, в Москве можно арендовать квартиру недалеко от центра за 1,6-1,8 тысячи рублей в сутки. В Санкт-Петербурге это стоит от 600-700 рублей в сутки за комнату, или от 2,2 тысячи за квартиру.

Достопримечательностей в обоих городах предостаточно. Простой поиск в интернете выдаст большое количество вариантов на любой вкус и кошелек. Лучше заранее посмотреть, какие варианты вам подходят.

Будьте готовы потратить на развлечения минимум 10 тысяч рублей на двоих за пять дней.

Но, учитывая сезон, лучше выбирать экскурсии или развлечения, которые будут проходить в помещениях. Долго находиться на открытом воздухе дети не станут — замерзнут.

2 Пьянящий Тбилиси Фото из Интернета. Тбилиси - город, в котором невозможно остаться голодным и трезвым Пьянящий Тбилиси

Гостеприимная Грузия подарит незабываемые впечатления. Причем в поездку можно отправиться как самостоятельно, так и через туристическое агентство.

Из Бишкека в Тбилиси нет прямого рейса, ближайший — из Алматы. Перелет в обе стороны на одного человека стоит 37 тысяч сомов.

Добраться до Алматы можно на рейсовой маршрутке или такси. При такой поездке всегда оставляйте время с запасом.

Жилье в Грузии стоит бронировать заранее. Если летите сюда на праздники, можно не успеть выкупить понравившийся вариант.

Читайте по теме Отпуск в Тбилиси. Как поехать в Грузию и не опьянеть от гостеприимства

Разброс цен и предложений разный: есть пафосные и дорогие отели, хостелы, просто квартиры. Здесь ориентируйтесь на собственный вкус и кошелек. Например, аренда квартиры стоит от 4,5 тысячи сомов за пять ночей.

Тбилиси — это один из тех городов, где можно просто гулять. А еще сытно и вкусно покушать и выпить прекрасного грузинского вина. Будьте уверены, в городе вы точно не останетесь голодным и трезвым. Вино и угощенья здесь льются рекой.

Поездку в Тбилиси может организовать и туроператор. Варианты самые разные — от поездки только в Тбилиси до комбинированных туров в несколько городов Грузии. Есть и предложения с турами для детей на каникулах.

Стоимость тура в Грузию начинается от $500.

Скорее всего, такая поездка обойдется дороже, чем самостоятельное путешествие. Однако при этом варианте не надо искать выгодные билеты, жилье, продумывать экскурсии и развлечения. Все включено в тур.

3 Город на вечных каникулах. Ереван Город на вечных каникулах. Ереван

Фото из Интернета. Ереван лучше изучать, просто прогуливаясь по его улочкам

Хороший вариант для отдыха — дружелюбный и неторопливый Ереван. Город часто удостаивается эпитета «музей под открытым небом». Он небольшой, поэтому можно запросто изучать пешим ходом. Если же хочется насладиться видами старинных монастырей, можно отправиться в поездку по окрестностям армянской столицы.

Помните: планировать поездку придется самим. Готовых туров в Армению из столицы Кыргызстана нет. Но организовать поездку реально, надо только учесть несколько важных моментов.

Как и с Грузией, прямого рейса из Бишкека в Ереван нет. Придется лететь из Алматы.

Билет в Ереван и обратно стоит от 32 тысяч сомов с одного человека.

Арендовать квартиру в Ереване можно от 1,5 тысячи сомов. Можно, конечно, остановиться и в хостеле. Проживание там еще дешевле. Однако для тех, кто путешествует с детьми, такой вариант вряд ли подойдет.

В Армении к оплате принимают только национальную валюту — армянский драм.

По прилету лучше сразу поменять деньги, чтобы рассчитываться за проезд, проживание и развлечения.

В Армении культ еды. Поэтому поездка в Ереван — это больше гастрономический тур. В городе просто невероятное количество ресторанов, кафе, закусочных и точек фастфуда. Везде потрясающе вкусно готовят. Стоимость схожа с расценками бишкекских кафе.

В Армении есть туроператоры, которые предлагают различные варианты отдыха. Пятидневный тур стоит примерно $200. В него включен не только трансфер, но и проживание в гостинице и экскурсии. Однако гости могут выбрать и более дешевый вариант проживания. В этом случае цена тура ниже.

4 Чистый и просторный Минск Чистый и просторный Минск

Фото из Интернета. Минск удивит вас сочетанием хай-тэка, советской постройки и европейских зданий

Еще одно интересное направление для путешествий — Беларусь. Эта страна не сильно привлекает путешественников и туристов. Хотя власти стараются сделать ее интересной с туристической точки зрения.

Увидеть Минск стоит хотя бы однажды. Это необычный город, который сочетает в себе современные высотки, советские постройки и исторические здания в европейском стиле. А еще здесь очень чисто.

Начните знакомство с Беларусью с города-героя Минска.

Прямого рейса из Бишкека в Минск нет. Лететь придется через Москву. Тут первый сюрприз. Паспортный контроль вы пройдете в Москве, а по прилету в Минск у вас даже паспорта смотреть не будут.

Россия и Беларусь — союзные государства, поэтому перелет из Москвы в Минск и обратно считается полетом внутри одной страны.

Перелет с двумя пересадками из Алматы будет стоить на одного взрослого в оба конца примерно 30 тысяч сомов, из Бишкека с одной пересадкой — 31 тысячу. Жилье в Минске недорогое. Можно поселиться в хостеле за 1 тысячу сомов за ночь или снять квартиру за 1,5-2 тысячи.

Минск — очень приветливый, красивый и уютный город. Как в Ереване или Тбилиси, его лучше изучать пешком. Минск — город с богатейшей историей, но старинных памятников архитектуры практически не сохранилось. Столицу Беларуси полностью разрушили во время Великой Отечественной войны. Поэтому путешественники отмечают, что за атмосферой старины надо ехать в Верхний город.

Передвигаться по Минску можно на машине или общественном транспорте.

Не забудьте посетить кафе или рестораны с местной кухней. Беларусь знаменита картофелем. Все, кто бывал там, в один голос твердят — он действительно очень вкусный.

5 Древний и удивительный Киев Фото из Интернета. Киев – разнообразный город с потрясающей архитектурой и историей Древний и удивительный Киев

Древний и современный, уютный и энергичный, зеленый и оживленный Киев — один из городов, который непременно стоит увидеть. Столица Украины всегда пользовалась популярностью у туристов, но после событий пятилетней давности многие боятся туда ехать.

Читайте по теме Как живет поствыборная Украина. Выходные в Киеве

На самом деле все не так страшно. Если вы когда-либо бывали в России с кыргызским загранпаспортом, то, скорее всего, вас ждет допрос с пристрастием о причинах визита. В остальном Киев вполне дружелюбен к иностранцам.

Лететь в Киев лучше через Алматы, так дешевле. Билет на одного человека стоит от 23 тысяч сомов. Стоимость аренды жилья начинается от 1,3 тысячи сомов за квартиру, или от $25-30 за пять ночей в хостеле.

Киев — разнообразный город с потрясающей архитектурой и историей.

Можно гулять часами, наматывая километры, изучая все новые и новые уголки украинской столицы.

Украинская кухня считается самой богатой и разнообразной из всех славянских. Поэтому, конечно, во время путешествия не стоит себе отказывать в удовольствии попробовать национальные блюда: борщ, вареники, голубцы и многое другое. Однако помните: украинцы любят свинину, так что на всякий случай уточняйте, из какого мяса сделано блюдо.

6 На стыке Европы и Азии. Баку На стыке Европы и Азии. Баку

Фото из Интернета. Баку - один из красивейших городов мира, в котором обязательно нужно побывать

Для граждан СНГ (кроме Туркменистана и Армении) визы для въезда в Азербайджан не нужны.

Азербайджан имеет богатое культурное наследие. Его столица Баку — один из красивейших городов мира, расположенный на стыке Европы и Азии, на берегу Каспийского моря.

Прямого рейса из Бишкека в Баку нет, лучше лететь из Алматы. Стоимость билета туда и обратно на одного человека — от 20 тысяч сомов.

Аренда жилья относительно недорогая — 1,5 тысячи сомов в сутки за квартиру. Койко-место в хостеле — $20 за пять ночей.

Важная часть путешествия по Баку — знакомство с национальной кухней.

Уехать из города, не попробовав знаменитые азербайджанские блюда, рецепты которых передают из поколения в поколение, невозможно. По всему городу полно недорогих кафе, перекусить в которых можно за 5-10 местных манатов (примерно 250-300 сомов).

Условно все достопримечательности столицы можно разбить на три части: Старый город, здания, построенные в советский период, и современный Баку. Чтобы выстроить оптимальный маршрут, можно воспользоваться поисковиком. Он покажет, какие места советуют обязательно посетить в этом городе.

7 Неизвестный Кишинев Фото из Интернета. Столица Молдовы - город, который мало известен туристам Неизвестный Кишинев

Пожалуй, самой необычной и практически неизвестной для туриста из Кыргызстана является столица Молдовы Кишинев. Однако это не повод отказываться от путешествия. Тем более поездка не дороже, чем визит в другие страны ближнего зарубежья.

Билет в Кишинев в оба конца для одного человека стоит от 25 тысяч сомов.

Проживание в хостеле — от $45-50 за пять ночей, аренда квартиры дороже — около $85-100.

Путешественникам советуют менять валюту в банках, потому что курсы в обменках у вокзалов и аэропорта невыгодные.

Передвигаться по Кишиневу можно на общественном транспорте и такси. Традиционно советуют пробовать блюда местной кухни — мамалыгу, плацынду, токану.