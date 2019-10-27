Осенние каникулы. Наведаемся в гости к соседям

Если вариант долгих перелетов, получения виз и покупки дорогостоящих туров не для вас, то для ноябрьских каникул можно выбрать другой вариант. Например, съездить в гости к соседям — в Казахстан, Узбекистан или Душанбе.

По цене поездка относительно недорогая. Не надо получать визу, и дорога не слишком долгая. Кроме того, такое путешествие можно организовать самостоятельно, не прибегая к помощи турагентств. Хотя и они предлагают различные туры по приемлемым ценам.

1 Близкий и родной Алматы Близкий и родной Алматы

Фото из Интернета. Осенние каникулы вполне можно провести в Алматы

Авиабилеты на одного взрослого и одного ребенка в Алматы в оба конца обойдутся примерно в $200.

Самый простой, традиционный и вполне экономный вариант — отправиться на пару дней в соседний Казахстан. Ближайший к нам —Алматы. Доехать туда можно на маршрутке всего за 400 сомов с человека. Можно, конечно, и полететь.

Для проживания можно выбрать хостел. Стоимость проживания — от 2 тысяч сомов за пять ночей за двоих. Ну а дальше действуйте по собственному предпочтению. Вариантов отдыха масса.

Если самостоятельные поездки не для вас, можно взять тур.

В программу включены основные достопримечательности Алматы. Стоимость однодневного тура — от 1,3 тысячи сомов, двухдневного — от 4-5 тысяч сомов.

2 Память об ЭКСПО в Нур-Султане Память об ЭКСПО в Нур-Султане

Фото Sputnik. Если не боитесь холодов, то можно поехать в Нур-Султан

Единственный минус — погода в Нур-Султане на ноябрьские праздники может быть очень холодной.

Еще один казахстанский город, который можно посетить с детьми, — Нур-Султан (бывшая Астана). Поездка в столицу Казахстана интересна не только детям, но и взрослым. Здесь есть на что посмотреть.

Так что одевайтесь теплее, если вдруг решитесь ехать.

Билеты на одного человека в Нур-Султан и обратно стоят 11-13 тысяч сомов. Аренда квартиры обойдется как минимум в 900 сомов в сутки, а пять ночей в хостеле — от $30-35.

Вариантов для развлечений в Нур-Султане масса. Туристам обычно советуют посетить бульвар Нуржолы, где несколько архитектурных объектов. В том числе знаменитая башня «Байтерек».

Стоит посетить торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», «Океанариум», национальный музей Казахстана, посмотреть на мечеть Хазрет-Султан, сходить в конгресс-центр ЭКСПО.

Если заморачиваться самостоятельной поездкой не хочется, можно обратиться к туроператорам. У них есть готовые предложения.

Четырехдневная поездка в Нур-Султан обойдется от 14 тысяч сомов на человека.

Сюда включены как транспортные расходы, так и проживание в отеле с завтраком и входные билеты.

3 Гостеприимный Ташкент Гостеприимный Ташкент

Фото из Интернета. Гостеприимный Ташкент всегда с радостью встречает туристов

После того как отношения Кыргызстана и Узбекистана потеплели, открылись и новые возможности для поездок. Гостеприимный Ташкент вполне подойдет для осенней поездки с детьми.

Кроме того, из-за курсовой разницы между кыргызским сомом и узбекским сумом поездка в Ташкент будет более чем выгодной для семейного бюджета.

В Ташкенте всегда теплее, чем в Кыргызстане, так что даже в пасмурную погоду здесь вполне комфортно.

Автобусы в столицу Узбекистана отправляются ежедневно с Западного автовокзала. Билет стоит 1 тысячу сомов для взрослого и 500 сомов — для ребенка. Но необходимо предупредить, что перед праздниками билеты лучше покупать заранее. Самый оптимальный вариант — за пять дней до поездки.

Имейте в виду, ехать в Узбекистан нужно только с загранпаспортом как взрослым, так и детям. Отечественные ID-карт соседи не признают.

Не пытайтесь покупать сумы в Бишкеке, лучше берите с собой доллары. Сейчас поменять их в Ташкенте можно в любом банке.

Самые популярные места для туристов в Ташкенте — мемориальный комплекс «Хазрати имам», базар «Чорсу», телебашня, центр плова, площадь Мустакиллик, Steam Bar. Если вы раньше не были в столице Узбекистана, лучше возьмите тур, так увидите гораздо больше.

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Отечественные туроператоры предлагают двухдневные туры в Ташкент по цене от 5-5,5 тысячи сомов с человека. В сумму включены стоимость проезда, проживание в отеле с завтраком, входные билеты по всем экскурсионным местам. Останется только взять немного денег для покупок.

4 Прикоснуться к древности. Самарканд и Бухара Прикоснуться к древности. Самарканд и Бухара

Фото 24.kg. Самарканд - сказка наяву

Если есть время, стоит взять комбинированный тур Ташкент — Самарканд — Бухара. Пять дней по трем самым известным, древним и красивым городам Узбекистана. Поверьте, в такой поездке интересно будет как детям, так и взрослым.

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И в Самарканде, и в Бухаре можно не только посмотреть исторические памятники, но и отведать вкуснейшие блюда национальной кухни.

Стоит такой тур от 15 тысяч сомов с человека. В него включены все переезды, проживание и питание.

В Самарканд и Бухару можно отправиться и самостоятельно. Из Ташкента в эти города ходит скоростной поезд «Афросиеб». Билет стоит примерно 1-1,2 тысячи сомов. Но вот купить его тяжело, лучше найти знакомых в Ташкенте, которые приобретут его заранее.

Конечно, на самостоятельной поездке можно сэкономить. Но помните, что иностранцам, которые находятся в Узбекистане дольше пяти дней, нужно регистрироваться. Учитывайте это, когда будете планировать поездку.

5 Загадочный Душанбе Загадочный Душанбе

Фото из Интернета. Душанбе - самый загадочный и пока плохо известный кыргызстанцам город

Единственный минус — планировать поездку придется полностью самостоятельно.

Если уж говорить о соседях, то на осенние каникулы можно, например, выбрать не совсем обычное направление для отдыха — столицу Таджикистана.

Отечественные туроператоры пока не предлагают поездок в Душанбе. Самая дорогая часть — билеты. Стоимость перелета из Бишкека в Душанбе и обратно для одного человека — от $700. А вот проживание в столице Таджикистана недорогое — от $30 за пять ночей в хостеле.

Туристические сайты советуют посетить в Душанбе Гиссарскую крепость, один из самых крупных заповедников «Тигровую балку», зоопарк, центральный городской парк на проспекте имени Рудаки, Национальный музей древностей Таджикистана.

Если не знаете, что посмотреть, лучший вариант — спросить у местных жителей. Они всегда подскажут варианты как бюджетного, так и дорогого отдыха.

С обменом валюты проблем нет. В центре Душанбе множество обменок, где можно поменять практически любую валюту на местные сомони. Некоторые обменки даже кыргызские сомы принимают.