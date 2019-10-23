«Лебединое озеро» в Бишкеке исполнит Московский театр на льду

Московский театр на льду Color Ice представит 2 и 3 ноября в Бишкеке мировую классику — балет «Лебединое озеро».

Главные партии исполняют чемпионы и призеры чемпионатов России и Европы Кристина Астахова, Андрей Депутат, Лина Кудрявцева, Илья Спиридонов.

Театр успешно гастролирует по городам Европы и России. Теперь у жителей Бишкека есть великолепная возможность увидеть и оценить всю красоту и грацию балета на льду.

Билеты продаются в кассах Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова.

Справки по телефону: 0777559993.

Спектакль состоится на льду Бишкекского городского катка.

24.kg является информационным партнером мероприятия.