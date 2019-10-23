Досудебное производство по обвинению брата президента ведет Военная прокуратура

Генеральная прокуратура Кыргызстана проинформировала 24.kg о дальнейших процессуальных действиях в связи с поступившим заявлением члена политсовета СДПК Темирлана Султанбекова, потребовавшего привлечь к уголовной ответственности экс-спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова.

21 октября 2019 года заявление соратника бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева поступило в Генеральную прокуратуру. Он считает, что, будучи главой парламента, Асылбек Жээнбеков допустил халатность и злоупотребил должностным положением и нарушил статью 55 Закона «О регламенте Жогорку Кенеша». Инициатор заявления считает, что модернизация Бишкекской ТЭЦ осуществлялась на основании закона о ратификации кредитного соглашения — льготного покупательского кредита между правительством КР в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая для реализации проекта «Модернизация тепловой электроцентрали Бишкека», принятого Жогорку Кенешем 11 декабря 2013 года.

По словам заявителя, закон, регулирующий ратификацию соглашения по Бишкекской ТЭЦ, должен был быть принят парламентом в течение как минимум 1,5 месяца. За это время депутаты парламента могли бы находить неточности, ошибки и исправлять их, однако по решению спикера Асылбека Жээнбекова Жогорку Кенеш принял закон в течение одного дня.

Вчера вечером 22 октября заявление направлено в Военную прокуратуру для рассмотрения в рамках расследуемого досудебного производства по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.