Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по модернизации ТЭЦ

Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook член СДПК Темирлан Султанбеков.

Он отмечает, что судебные органы сейчас рассматривают уголовное дело о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Однако, считает Темирлан Султанбеков, Асылбеком Жээнбековым во время спикерства были допущены халатность и злоупотребление должностным положением.

Темирлан Султанбеков требует взять депутата под стражу, а всех его родственников и близких людей временно отстранить от занимаемых должностей в целях недопущения давления на следствие.

Инициатор заявления отмечает, что модернизация Бишкекской ТЭЦ осуществлялась на основании закона о ратификации кредитного соглашения — льготного покупательского кредита между правительством КР в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая для реализации проекта «Модернизация тепловой электроцентрали Бишкека», принятого Жогорку Кенешем 11 декабря 2013 года.

«Таким образом, все дальнейшие действия представителей исполнительных органов власти велись на основании вышеуказанного закона, и они не должны были быть обвиняемыми, так как руководствовались только положениями документа, принятого Жогорку Кенешем, или до тех пор, пока действие вышеуказанного закона не было бы прекращено на территории КР», — отметил Темирлан Султанбеков.

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В то же время он отмечает, что при ратификации соглашения были нарушены сроки, указанные в Законе «О регламенте». Согласно документу, проекты законов рассматриваются и принимаются по процедуре трех чтений. Промежуток времени между каждым не может быть менее 10 рабочих дней и более 30 рабочих дней.

«Таким образом, закон, регулирующий ратификацию соглашения по Бишкекской ТЭЦ, должен был быть принят парламентом в течение как минимум 1,5 месяца. За это время депутаты парламента могли бы находить неточности, ошибки и исправлять их, однако по решению спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова Жогорку Кенеш принял закон в течение одного дня», — отмечено в заявлении.

Темирлан Султанбеков добавил, что Закон «О регламенте» позволяет принять проект закона одновременно в трех чтениях, но за исключением кредитных соглашений.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.