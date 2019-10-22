В мэрии Бишкека рассказали, насколько повысились зарплаты столичных учителей

Заработная плата столичных учителей всех категорий повысилась в среднем на 3-4,9 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, при этом сохранились все действующие доплаты, зависящие от стажа работы, образования и количества часов.

Заработная плата учителя начальных классов — специалиста с высшим образованием до повышения была 17 тысяч 533 сома, включая все доплаты, а после повышения составит 22 тысячи 506 сомов. Разница — 4 тысячи 973 сома.

Для учителя со стажем работы до пяти лет, имеющего степень бакалавра, заработная плата увеличилась на 3 тысячи 325 сомов и теперь составляет 15 тысяч 381 сом в месяц.

Учителям с высшим образованием (магистр) и стажем работы более 15 лет заработную плату повысят на 4 тысячи 592 сома. Они будут получать 20 тысяч 901 сом.

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«Учитель-специалист с высшим образованием и стажем работы более 15 лет получал 14 тысяч 778 сомов, после повышения — 18 тысяч 921 сом. Речь о педагогах, которые получили образование до введения Болонской системы, нормативный срок обучения в вузах тогда составлял пять лет. Суммарная надбавка — 4 тысячи 143 сома», — пояснили в мэрии.

В связи с повышением заработной платы стоимость учебного часа для учителей средней и старшей школы (с 5-го по 11-й класс) увеличивается следующим образом:

— с 60 до 78 сомов за урок для лиц со средним профессиональным педагогическим образованием;

— с 67,5 до 87,8 сома за урок для лиц с высшим педагогическим образованием с присвоением квалификации бакалавра;

— с 75 до 97,5 сома за урок для лиц с высшим педагогическим образованием с присвоением квалификации специалиста или магистра.

Оплата труда технического и младшего обслуживающего персонала остается в прежнем объеме.

Напомним, правительство обещало повысить зарплату работникам сферы образования с 1 октября 2019-го на 30 процентов. Всего охватят 120 тысяч человек.