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Общество

Минобразования лукавит. После повышения зарплаты учителя стали получать меньше

Учитель информатики столичной школы узнал, что после обещанного правительством повышения заработной платы получит меньше. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Юлия Барабина-Шеворакова.

По ее словам, Марат Борончиев преподает в школе № 16 Бишкека уже третий год. Окончил институт горного дела и технологий при КГТУ имени Исхака Раззакова.

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«Выговоров не имеет, от родителей и учеников жалоб не поступало. Анонсированного еще год назад повышения заработной платы ждал с воодушевлением. Школа — его призвание, но сложно семейному мужчине с детьми прожить на 8 тысяч сомов», — написала Юлия Барабина-Шеворакова.

Сегодня молодой преподаватель узнал, что после «повышения» станет получать ощутимо меньше.

«Если еще в прошлом месяце Минобразования признавало его высшее образование, в октябре обнулило до среднего. При этом диплом не был отозван или признан фальшивым, просто для чиновников его высшее техническое образование в рамках школы внезапно стало средним. При этом людей не с педагогическим образованием, но устроившихся на работу до 2014 года, управление бюджетной политики, финансового анализа и инвестиций МОиН признает. Почему именно 2014-й выбран точкой отсчета чиновниками в 2019 году? Кажется, логику здесь искать не имеет никакого смысла», — отметила Юлия Барабина-Шеворакова.

В итоге Марат Борончиев получит почти на 2 тысячи сомов меньше, чем до повышения.

С подобной проблемой столкнулись и учителя музыки, окончившие консерваторию.

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«Их профессиональный уровень намного выше музыкальной школы или училища, однако в дипломах не прописано, что они педагоги. Самые сильные математики города, бывшие инженеры и физики-ядерщики, выпускники технических вузов. Требования к ним во время учебы были на сто порядков выше, чем в педагогических. Экономику в школах всегда преподавали выпускники экономических факультетов. Среди педагогов иностранного языка довольно часто встречаются те, кто отучился на дипломатов, лингвистов. Теперь все они не только могут не получить повышения зарплаты, но и лишиться без того скудных крох», — добавила Юлия Барабина-Шеворакова.

Отметим, накануне Министерство образования заверило, что все учителя получают зарплату с повышением вне зависимости от наличия у них педагогического образования. 
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