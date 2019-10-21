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Общество

В Минобразования заверяют: все учителя получат зарплату с повышением

В Министерстве образования и науки заверяют, что все учителя получат заработную плату с повышением вне зависимости от наличия педагогического образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, в соответствии с последней редакцией Закона «О статусе учителя» преподавать в школе может только специалист с профильным педагогическим образованием.

«Поэтому официально указываем, что повышение идет для них. Люди, которые не имеют профильного образования, принимаются на работу по решению педсовета школы, и они приравниваются к этим категориям: среднеспециальное педагогическое образование, бакалавр, специалист, магистр», — объяснили в ведомстве.

При этом в школах республики примерно 2,5 процента учителей имеют высшее или среднее профессиональное образование по какой-либо специальности.

В ведомстве добавили, что и ранее стоимость учебного часа отличалась у педагогов с высшим педагогическим образованием от тех, кто имеет среднее профессиональное.

В связи с повышением стоимость учебного часа увеличивается следующим образом:

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Учителей без педагогического образования повышение зарплаты не коснулось
  • с 60 до 78 сомов за урок для лиц со средним профессиональным педагогическим образованием;
  • с 67,5 до 87,8 сома за урок для лиц с высшим педагогическим образованием с присвоением квалификации бакалавра;
  • с 75 до 97,5 сома за урок для лиц с высшим педагогическим образованием с присвоением квалификации специалиста или магистра.

Самое большое повышение заработной платы будет у учителей начальных классов:

  • с 78 до 93,6 сома за урок при наличии среднего профессионального образования;
  • с 87,8 до 105,36 сома за урок при наличии высшего педагогического образования с квалификацией «бакалавр»;
  • с 97,5 до 117 сомов за урок при наличии высшего педагогического образования с квалификацией «магистр» или «специалист».

По данным Министерства образования, при повышении заработной платы сохраняются все действующие доплаты.

Напомним, ранее учителя сообщили, что повышение не коснулось тех, у кого нет педагогического образования.
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