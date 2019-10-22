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Общество

Аппарат президента поручил Генпрокуратуре проверить заявление на экс-спикера

Аппарат президента поручил генпрокурору Откурбеку Джамшитову проверить заявление гражданского активиста Мелиса Аспекова. Отметим, что ранее он обратился в главный надзорный орган, Совбез, комитет по правопорядку по поводу, как он утверждает, рейдерского захвата Бишкекского ликеро-водочного завода и «АкылИнвестБанка» экс-спикером парламента Чыныбаем Турсунбековым.

Мелис Аспеков опубликовал ответ аппарата главы государства на своей странице в Facebook.

24.kg Мелис Аспеков пояснил, что в эти органы также обратились и акционеры указанных предприятий. «Пока молчит только Генпрокуратура. Остальные дали ответ. Что касается утверждений Чыныбая Турсунбекова, что я якобы его шантажирую и что-то там у него вымогаю, так это ложь. Ни одного доказательства он не представил и в суд не обратился», — сказал он.

Активист также указал, что, как только он опубликовал итоги своего расследования по банку и предприятию, ему стали поступать угрозы. Сам Чыныбай Турсунбеков для комментариев недоступен.
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