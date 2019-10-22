В Баткене создали профсоюз мигрантов. В него вошли 2 тысячи соотечественников

В новый профсоюз мигрантов, созданный в Баткенской области, вошли 2 тысячи 150 кыргызстанцев, работающих в России. Об этом 24.kg сообщила руководитель общественного фонда «Инсан Лейлек» Гульнара Дербишева.

По ее словам, профсоюз мигрантов будет работать только по южным областям КР.

«В минувшие выходные прошел первый съезд в Исфане, где избрали руководителей. Заместителями председателя стали молодые девушка и парень, которые находятся в миграции. Число членов профсоюза ограничено», — рассказала Гульнара Дербишева.

Заключили соглашение о сотрудничестве с российским объединением «Новые профсоюзы». «Мы будем им предоставлять информацию о нарушении трудовых прав наших соотечественников. Как известно, миграция из Кыргызстана в Россию сопровождается многочисленными нарушениями прав мигрантов и членов их семей», — отметила глава фонда.

По данным Госслужбы миграции, в РФ на заработках находятся 650 тысяч граждан КР. Многие трудовые мигранты родом из Баткенской области.