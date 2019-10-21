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Общество

Дворец спорта в Бишкеке наконец отремонтировали. Почему горожане возмущены

После многолетних, но невыполненных обещаний отремонтировать Дворец спорта имени Кожомкула привести его в порядок взялась частная строительная компания. Elite House поспешила поделиться фото с обновленным интерьером концертного зала, однако пользователей социальных сетей такой ремонт возмутил.

В Facebook активно обсуждают фотографии отреставрированного концертного зала.

Facebook
Фото Facebook. Новые кресла в концертном зале Дворца спорта

Пользователи пишут, что фирма, ответственная за ремонт, просто поменяла обивку на креслах и налепила на их спинках свой логотип.

Отметим, что компания Elite House выступила спонсором реставрации и полностью оплатила ремонт. Он обошелся в 12 миллионов сомов. Работы еще не закончены, они продолжаются.

Большая часть участников дискуссии назвала ремонт полной безвкусицей. Есть и те, кто встал на сторону строительной фирмы, заметив, что ремонта во Дворце спорта не было со времен распада СССР.
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