Почему «Апрель ТВ» не пускают в эфир, объяснил глава ОсОО «Цифровые технологии»

Глава ОсОО «Цифровые технологии» и бывший омбудсмен Кубат Оторбаев прокомментировал 24.kg обращение телеканала «Апрель». Он утверждает, что выход в телевизионный эфир заблокирован временно, пока руководство ОсОО не получит ответ от Военной прокуратуры.

По словам Кубата Оторбаева, решение принял совет правления, в который входят руководители пяти телекомпаний, на основании ответа Военной прокуратуры. «10 октября на адрес организации «Цифровые технологии» поступило письмо от генерального директора «Апрель ТВ» Дмитрия Ложникова о намерении выходить в эфир. Мы собрали заседание правления и обсудили ситуацию с «Апрелем». Вопрос был поставлен так: наложен ли арест на долю телеканала в нашем ОсОО, поскольку другие объекты, принадлежащие бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, арестованы? Я дважды обращался к Дмитрию Ложникову с просьбой представить нам копию определения суда о наложении ареста или о его отсутствии, но мы ее так и не получили», — пояснил он.

Поэтому мы обратились в Военную прокуратуру. Там нам сообщили, что доля «Апреля» в «Цифровых технологиях» под арестом, поскольку стопроцентным владельцем телеканала является Алмазбек Атамбаев. Кубат Оторбаев

Он добавил, что правление собралось еще раз, чтобы решить, имеет ли право ОсОО «Цифровые технологии», учитывая, что доля «Апреля» арестована, давать каналу допуск к эфиру. «Мы отправили еще один запрос в Военную прокуратуру с просьбой прояснить этот момент. Сейчас мы ждем ответа, и выход в телеэфир «Апреля» временно заблокирован», — подчеркнул экс-омбудсмен.

Кубат Оторбаев заявил, что «Апрель» лишился возможности вещать в ТВ-формате, вины ОсОО нет.

Напомним, что эфир телеканала прервали 7 августа. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом работа «Апреля» практически заблокирована.