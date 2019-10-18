Телеканалу «Апрель» заблокировали попытку выхода в телевизионный эфир. Информацию 24.kg подтвердил генеральный директор ТВ Дмитрий Ложников.

По его словам, все необходимые разрешения есть, включая разрешение на телевещание от Министерства культуры, информации и туризма. Но телевизионый эфир заблокировали.

«Головной офис закрыт и опечатан. ОсОО «Апрель ТВ» под арестом. Но телеканал «Апрель» ни на минуту не прекращал работать. Поскольку как средство массовой информации его не закрыли. Мы подготовили сетку вещания, собрали контент, технически обеспечили доставку сигнала на телевышку. Однако выйти в эфир нам не удалось. ОсОО «Цифровые технологии», которое обеспечивает вещание телеканала «Апрель», отказало. Его директор Кубат Оторбаев сослался на то, что имущество телеканала «Апрель» арестовали. Следовательно, арестована и доля телеканала «Апрель» в ОсОО «Цифровые технологии», — пояснил Дмитрий Ложников.

Он добавил, что арест доли «Апреля» не означает, что канал не имеет права ею пользоваться. «Арест наложили на имущество Алмазбека Атамбаева, чтобы его не передали в третьи руки. Мы считаем, что блокировка эфира телеканала «Апрель» — продолжение кампании по подавлению свободы слова в Кыргызстане. В данном случае руководство ОсОО «Цифровые технологии» стало невольным орудием в руках авторов и организаторов этой кампании», — подчеркнул Дмитрий Ложников.

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«Апрелевцы» обратились к правозащитным организациям и медиасообществу с просьбой применить все законные инструменты, чтобы обеспечить свободное вещание независимых и оппозиционных телеканалов Кыргызстана.

«С сожалением констатируем, что сейчас в телевизионном эфире Кыргызстана оппозиционных телеканалов не осталось. С кем-то договорились, кого-то запугали», — считает Дмитрий Ложников.

Телеканал «Апрель» отказался идти на компромиссы и менять информационную политику. В итоге его эфир просто заблокировали. Дмитрий Ложников

Эфир телеканала прервали 7 августа. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом работа «Апреля» практически заблокирована.