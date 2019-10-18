13:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Телеканалу «Апрель» заблокировали попытку выхода в телевизионный эфир

Телеканалу «Апрель» заблокировали попытку выхода в телевизионный эфир. Информацию 24.kg подтвердил генеральный директор ТВ Дмитрий Ложников.

Читайте по теме
Бред полный. Дмитрий Ложников о списке арестованного имущества «Апрель ТВ»

По его словам, все необходимые разрешения есть, включая разрешение на телевещание от Министерства культуры, информации и туризма. Но телевизионый эфир заблокировали.

«Головной офис закрыт и опечатан. ОсОО «Апрель ТВ» под арестом. Но телеканал «Апрель» ни на минуту не прекращал работать. Поскольку как средство массовой информации его не закрыли. Мы подготовили сетку вещания, собрали контент, технически обеспечили доставку сигнала на телевышку. Однако выйти в эфир нам не удалось. ОсОО «Цифровые технологии», которое обеспечивает вещание телеканала «Апрель», отказало. Его директор Кубат Оторбаев сослался на то, что имущество телеканала «Апрель» арестовали. Следовательно, арестована и доля телеканала «Апрель» в ОсОО «Цифровые технологии», — пояснил Дмитрий Ложников.

Он добавил, что арест доли «Апреля» не означает, что канал не имеет права ею пользоваться. «Арест наложили на имущество Алмазбека Атамбаева, чтобы его не передали в третьи руки. Мы считаем, что блокировка эфира телеканала «Апрель» — продолжение кампании по подавлению свободы слова в Кыргызстане. В данном случае руководство ОсОО «Цифровые технологии» стало невольным орудием в руках авторов и организаторов этой кампании», — подчеркнул Дмитрий Ложников.

Читайте по теме
Дело Атамбаева. Арест 120 объектов имущества: чье оно на самом деле

«Апрелевцы» обратились к правозащитным организациям и медиасообществу с просьбой применить все законные инструменты, чтобы обеспечить свободное вещание независимых и оппозиционных телеканалов Кыргызстана.

«С сожалением констатируем, что сейчас в телевизионном эфире Кыргызстана оппозиционных телеканалов не осталось. С кем-то договорились, кого-то запугали», — считает Дмитрий Ложников.

Телеканал «Апрель» отказался идти на компромиссы и менять информационную политику. В итоге его эфир просто заблокировали.

Дмитрий Ложников

Эфир телеканала прервали 7 августа. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом работа «Апреля» практически заблокирована.
Ссылка:
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Искендер Матраимов написал на «Азаттык» в Комиссию по жалобам на СМИ
Десятку стран с самой жесткой цензурой СМИ возглавила Эритрея
Короткие новости и видео наиболее популярны в социальных сетях в ЦА
Каждый пятый кыргызстанец проверяет информацию в соцсетях, читая комментарии
В Центральной Азии увеличивается спрос на новости в интернете на госязыках
Бред полный. Дмитрий Ложников о списке арестованного имущества «Апрель ТВ»
Арлем Дезир бийликти «Апрель» телеканалынын мүлкүн камактан чыгарууга чакырды
«Апрель» подал жалобу в Генпрокуратуру и Первомайский суд на действия силовиков
Журналисты обращаются к чиновникам с призывом не скрывать информацию
Владимир Путин рассказал, каким видит информационное пространство СНГ
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и&nbsp;горячей воды Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и горячей воды
Бизнес
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
Стартовала СКИДКА на&nbsp;летние бестселлеры в&nbsp;O!Store. Redmi Note 7&nbsp;и&nbsp;Samsung A40 Стартовала СКИДКА на летние бестселлеры в O!Store. Redmi Note 7 и Samsung A40
18 октября, пятница
12:50
Вывод $5 миллионов из «Манаса». Мирлан Бегалиев пошел на сделку со следствием
12:45
Телеканалу «Апрель» заблокировали попытку выхода в телевизионный эфир
12:26
Таджикистан установил «лежачего полицейского» на общей с Кыргызстаном дороге
12:15
Конституционная палата назначила слушания по обращению юристов Атамбаева
11:06
Этническим кыргызам на Памире доставили гумпомощь из КР