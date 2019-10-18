Суд над экс-мэрами. Ущерб считали по нормативам, утратившим силу

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Сегодня допросили свидетеля по эпизоду со строительством школы в жилом массиве «Калыс-Ордо» — эксперта Государственной судебно-экспертной службы Карыпбека Сагынбекова.

Он сообщил, что проводил экспертную строительно-техническую экспертизу учебного заведения в «Калыс-Ордо», в ходе которой выяснил, что государству нанесли ущерб на 94 миллиона сомов.

Защита поинтересовалась, на основании каких нормативных актов эксперт посчитал ущерб.

«В заключении экспертизы указали четыре нормативных акта, которые использовали при составлении расчетов. Мы предоставили ответ из Минюста, что все они утратили силу в 2010 году в связи с принятием закона о нормативно-правовых актах», — рассказал 24.kg адвокат Санжар Сакиев.

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По его словам, эксперт объяснил выбор документа тем, что других СНиПов нет. «Он отметил, что якобы есть какой-то нормативный акт Госстроя, чтобы использовать его при расчете. Но агентство не является нормотворческим субъектом», — добавил юрист и подчеркнул, что свидетель признал допущение ряда описок, упущений и ошибок при составлении экспертизы.

«Однако отказался признать свою экспертизу вероятной, неполноценной», — заметил Санжар Сакиев.

По версии следствия, в 2014-м Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.