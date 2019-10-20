Осенние каникулы. В какие страны отправиться с детьми

В этом году осенние школьные каникулы и длинные ноябрьские выходные взрослых практически совпадают. Родители уже задумались, где лучше отдохнуть с детьми.
24.kg изучило предложения отечественных туроператоров и предлагает топ-10 направлений для поездок в дальнее зарубежье — от самых дешевых до самых экзотичных и дорогих вариантов.
1 Любимая и близкая Турция
Именно она привлекает кыргызстанцев больше всего благодаря отсутствию виз, дешевизне туров и большому количеству экскурсий и развлечений для детей. К тому же Турция — самая близкая из зарубежных стран для Кыргызстана. Сюда летают прямые рейсы.
Для каникул можно выбрать как готовый турпакет, так и подобрать развлечения самостоятельно.
Например, можно купить горящие билеты и слетать на пару дней в Стамбул. Билеты на одного взрослого и одного ребенка обойдутся примерно в $620. А ночевка в хостеле будет стоить от $45.
Если же подобный вариант не для вас, то лучше обратиться в туристическую компанию. Там подберут выгодные билеты, отель, экскурсии и развлечения. Бишкекские туроператоры предлагают множество различных пакетов. Цены на недельный тур в Турцию начинаются от $350.
2 А не махнуть ли в Гоа?
Лучшим сезоном в Гоа считается период с конца октября до начала марта.
При этом стоит помнить, что здесь нет каких-то специальных развлечений для детей типа аквапарков. Только море. И еще — местная кухня может оказаться тем еще испытанием для желудка, поэтому чаще всего ездить сюда с детьми не советуют.
Есть и более дорогие варианты. Например, кыргызстанцам предлагают десятидневный тур по Индии за $1,7 тысячи с человека с перелетом, проживанием и экскурсиями.
3 Пирамиды и «Бурдж-Халифа»
Если хочется окунуться в жаркое лето, то можно отправиться в Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти два направления на сегодня одни из самых популярных у кыргызстанцев.
Цены на недельный тур в Дубай с человека начинаются от $350-400.
Есть и предложения совершить круиз на лайнере. Это удовольствие стоит от $469 с человека при двухместном размещении. Но нужно будет еще оплатить перелет в Дубай, многократную туристическую визу в $120 и сервисный сбор.
И помните, что при выборе любого пакета для поездки в Дубай стоит учитывать, что при посещении ОАЭ необходимо оформить визу, которая стоит $85.
Поездка в Египет будет стоить чуть дороже — от $400-450. Плюс в том, что в египетский город-курорт Шарм-эль-Шейх летают прямые рейсы из Бишкека. На ваш выбор будут не только качественный пляжный отдых, но и различные экскурсии и дайвинг в Красном море.
4 Шри-Ланка и Мальдивы
Для спокойного, неторопливого отдыха отлично подойдет Шри-Ланка (Цейлон). Туроператоры вдобавок к пляжному отдыху предлагают и большое количество экскурсий по островному государству.
Стоимость туров на Шри-Ланку начинается от $680-700 с человека на неделю.
При этом учтите, что по прилете в государство нужно будет оформить визу — $75. Ее стоимость не входит в турпакет.
Многие туристические компании предлагают комбинированные туры — Шри-Ланка + Мальдивы. Такая поездка обойдется как минимум в $1, 5 тысячи.
Можно, конечно, и поехать только на Мальдивы. Цены на туры начинаются от $1,2 тысячи за недельный отдых.
5 Китайский остров Хайнань
В последние два года в Кыргызстане активно развивается еще одно направление для пляжного отдыха — китайский остров Хайнань. Туроператоры особенно рекомендуют ехать сюда именно семейным парам с детьми.
На острове есть вся необходимая инфраструктура, предусмотрены развлечения для детей.
Цены на поездку на остров тоже весьма демократичные. Стоимость недельного путешествия на одного человека начинается от $440.
Особенность Хайнаня в том, что пляжный отдых можно совместить с лечением традиционной китайской медициной.
6 Курс на Юго-Восточную Азию
Не самое дешевое, но при этом довольно интересное путешествие можно организовать в Юго-Восточную Азию. Преимущество этих государств — кыргызстанцам не нужно оформлять визы для краткосрочной поездки.
На выбор есть несколько интересных направлений — Таиланд, Малайзия, Вьетнам.
Стоимость тура в Таиланд начинается от $550, во Вьетнам и в Малайзию — от $800. Для тех, кто хочет посмотреть как можно больше, есть комбинированные туры. Например, поездка в Камбоджу и Таиланд стоит от $1,5 тысячи.
Есть туры на Бали — от $1,1 тысячи. А можно съездить на Бали и заодно посетить столицу Малайзии Куала-Лумпур. Стоимость такой поездки начинается от $1,2 тысячи.
Чуть дороже обойдется поездка в Сингапур и малайзийские Куала-Лумпур и Лангкави — от $1,6 тысячи.
Преимущества Юго-Восточной Азии в том, что в этих странах всегда теплая и комфортная погода в любое время года.
7 Отправляемся в Европу
Если азиатские страны и теплые пляжи вам не по вкусу, то можно отправиться в тур по нескольким городам Европы. И детям будет что посмотреть, и вам будет интересно.
Правда, стоят европейские туры гораздо дороже поездок в Турцию или Гоа. В среднем нужно готовиться выложить за такой отдых от $1 тысячи.
За эти деньги вы сможете посетить до десяти европейских городов. Но при этом помните, что готовиться к поездке в Европу нужно заранее не только из-за дороговизны, но и из-за очередей в визовый центр посольства. За визу вы будете платить сами. Кроме того, в стоимость подобных комбинированных туров, как правило, не включают входные билеты в музеи, метро. Дополнительно придется оплачивать и ряд экскурсий.
Если уж смотрите в европейском направлении, то для поездки с детьми можно выбрать Париж с посещением французского «Диснейленда». Стоит такое удовольствие около 1 тысячи евро.
Если же вы решите посетить только одну европейскую страну, то отдых там обойдется как минимум в 800 евро с человека.
8 Карибы, Гавайи, Доминикана
Одними из самых дорогих путешествий являются туры на острова — Карибы, Гавайи, Доминикана. Отдых здесь начинается от $1,2 тысячи.
Самые дорогие направления — Карибы и Ибица. Стоимость путевки — от $1,5 тысячи.
При этом ехать на острова с детьми — не очень веселое занятие. Добираться придется довольно долго с несколькими пересадками. А если еще добавить сюда смену часовых поясов, то отдыхом это можно будет назвать с большой натяжкой. Но виды, которые в итоге открываются взору, конечно, стоят затраченных усилий.
9 Сочетаем историю и современность
А можно, например, и вовсе отравиться на выходные в Израиль. Он сочетает и древнейшие достопримечательности, и большое количество солнечный дней в году, и круглогодичный купальный сезон.
В Израиле, как и на Хайнане, можно не только отдохнуть, но и совершить лечебный тур.
Если хотите не просто поваляться на пляже, но и подправить здоровье, то лучше отправиться на Мертвое море. Тур в Израиль стоит от $1,2 тысячи. И помните, что для поездки в Израиль дополнительно нужно будет оплатить стоимость визы.
10 Открываем для себя Африку
Есть у туроператоров и необычные для кыргызстанцев предложения для отдыха. Одним из таких новинок стало африканское направление.
Например, они предлагают пляжный отдых на Занзибаре или тур в ЮАР (Кейптаун).
«Лучшие пляжи, лазурное море, белоснежный песок, условия для активного отдыха. Экскурсии на материк: сафари, полеты на воздушном шаре над национальными парками и заповедниками. И восхождение на Килиманджаро», — обещают туроператоры.
Но удовольствие это недешевое. Стоит такая поездка как минимум $2 тысячи.
Готовиться к ней стоит заранее, ведь для тура нужна виза. А делается она больше двух недель.