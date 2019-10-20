Осенние каникулы. В какие страны отправиться с детьми

В этом году осенние школьные каникулы и длинные ноябрьские выходные взрослых практически совпадают. Родители уже задумались, где лучше отдохнуть с детьми.

24.kg изучило предложения отечественных туроператоров и предлагает топ-10 направлений для поездок в дальнее зарубежье — от самых дешевых до самых экзотичных и дорогих вариантов.

1 Любимая и близкая Турция

Фото из Интернета. Древний и загадочный Стамбул

Именно она привлекает кыргызстанцев больше всего благодаря отсутствию виз, дешевизне туров и большому количеству экскурсий и развлечений для детей. К тому же Турция — самая близкая из зарубежных стран для Кыргызстана. Сюда летают прямые рейсы.

Для каникул можно выбрать как готовый турпакет, так и подобрать развлечения самостоятельно.

Например, можно купить горящие билеты и слетать на пару дней в Стамбул. Билеты на одного взрослого и одного ребенка обойдутся примерно в $620. А ночевка в хостеле будет стоить от $45.

Если же подобный вариант не для вас, то лучше обратиться в туристическую компанию. Там подберут выгодные билеты, отель, экскурсии и развлечения. Бишкекские туроператоры предлагают множество различных пакетов. Цены на недельный тур в Турцию начинаются от $350.

2 А не махнуть ли в Гоа?

Фото из Интернета . Виды Гоа завораживают

Лучшим сезоном в Гоа считается период с конца октября до начала марта.

Еще одно не самое дорогое направление, которое доступно кыргызстанцам, — это туры в Индию. Самое популярное направление — Гоа. Стоимость недельной поездки туда для одного человека начинается от $450-500. Но имейте в виду, что сюда не включены виза и обеды-ужины. Цены в Гоа достаточно низкие, поэтому больших денег вы не потратите.

При этом стоит помнить, что здесь нет каких-то специальных развлечений для детей типа аквапарков. Только море. И еще — местная кухня может оказаться тем еще испытанием для желудка, поэтому чаще всего ездить сюда с детьми не советуют.

Есть и более дорогие варианты. Например, кыргызстанцам предлагают десятидневный тур по Индии за $1,7 тысячи с человека с перелетом, проживанием и экскурсиями.

3 Пирамиды и «Бурдж-Халифа»

Фото из Интернета. Дубай называют городом-чудом и даже «Парижем Персидского залива»

Если хочется окунуться в жаркое лето, то можно отправиться в Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти два направления на сегодня одни из самых популярных у кыргызстанцев.

Цены на недельный тур в Дубай с человека начинаются от $350-400.

Есть и предложения совершить круиз на лайнере. Это удовольствие стоит от $469 с человека при двухместном размещении. Но нужно будет еще оплатить перелет в Дубай, многократную туристическую визу в $120 и сервисный сбор.

И помните, что при выборе любого пакета для поездки в Дубай стоит учитывать, что при посещении ОАЭ необходимо оформить визу, которая стоит $85.

Фото из Интернета. В Египте можно увидеть единственное из сохранившихся чудес света - пирамиды Хеопса

Поездка в Египет будет стоить чуть дороже — от $400-450. Плюс в том, что в египетский город-курорт Шарм-эль-Шейх летают прямые рейсы из Бишкека. На ваш выбор будут не только качественный пляжный отдых, но и различные экскурсии и дайвинг в Красном море.

4 Шри-Ланка и Мальдивы

Фото из Интернета. Остров Шри-Ланка богат первоклассными пляжами, современными отелями и массой древних достопримечательностей

Для спокойного, неторопливого отдыха отлично подойдет Шри-Ланка (Цейлон). Туроператоры вдобавок к пляжному отдыху предлагают и большое количество экскурсий по островному государству.

Стоимость туров на Шри-Ланку начинается от $680-700 с человека на неделю.

При этом учтите, что по прилете в государство нужно будет оформить визу — $75. Ее стоимость не входит в турпакет.

Фото из Интернета. На Мальдивах все расположено на маленьких, но очень живописных участках суши

Многие туристические компании предлагают комбинированные туры — Шри-Ланка + Мальдивы. Такая поездка обойдется как минимум в $1, 5 тысячи.

Можно, конечно, и поехать только на Мальдивы. Цены на туры начинаются от $1,2 тысячи за недельный отдых.

5 Китайский остров Хайнань

Фото из Интернета. Хайнань - новое и перспективное направление отдыха

В последние два года в Кыргызстане активно развивается еще одно направление для пляжного отдыха — китайский остров Хайнань. Туроператоры особенно рекомендуют ехать сюда именно семейным парам с детьми.

На острове есть вся необходимая инфраструктура, предусмотрены развлечения для детей.

Цены на поездку на остров тоже весьма демократичные. Стоимость недельного путешествия на одного человека начинается от $440.

Особенность Хайнаня в том, что пляжный отдых можно совместить с лечением традиционной китайской медициной.

6 Курс на Юго-Восточную Азию

Фото из Интернета. Тайланд – одна из самых загадочных и манящих экзотических стран мира

Не самое дешевое, но при этом довольно интересное путешествие можно организовать в Юго-Восточную Азию. Преимущество этих государств — кыргызстанцам не нужно оформлять визы для краткосрочной поездки.

На выбор есть несколько интересных направлений — Таиланд, Малайзия, Вьетнам.

Стоимость тура в Таиланд начинается от $550, во Вьетнам и в Малайзию — от $800. Для тех, кто хочет посмотреть как можно больше, есть комбинированные туры. Например, поездка в Камбоджу и Таиланд стоит от $1,5 тысячи.

Фото из Интернета. Бали – один из самых популярных курортов Индонезии

Есть туры на Бали — от $1,1 тысячи. А можно съездить на Бали и заодно посетить столицу Малайзии Куала-Лумпур. Стоимость такой поездки начинается от $1,2 тысячи.

Чуть дороже обойдется поездка в Сингапур и малайзийские Куала-Лумпур и Лангкави — от $1,6 тысячи.

Преимущества Юго-Восточной Азии в том, что в этих странах всегда теплая и комфортная погода в любое время года.

7 Отправляемся в Европу

Фото из Интернета. Для отдыха можно выбрать и спокойную и размеренную Европу

Если азиатские страны и теплые пляжи вам не по вкусу, то можно отправиться в тур по нескольким городам Европы. И детям будет что посмотреть, и вам будет интересно.

Правда, стоят европейские туры гораздо дороже поездок в Турцию или Гоа. В среднем нужно готовиться выложить за такой отдых от $1 тысячи.

За эти деньги вы сможете посетить до десяти европейских городов. Но при этом помните, что готовиться к поездке в Европу нужно заранее не только из-за дороговизны, но и из-за очередей в визовый центр посольства. За визу вы будете платить сами. Кроме того, в стоимость подобных комбинированных туров, как правило, не включают входные билеты в музеи, метро. Дополнительно придется оплачивать и ряд экскурсий.

Фото из Интернета. Попасть в Диснейленд — сокровенная мечта каждого ребенка

Если уж смотрите в европейском направлении, то для поездки с детьми можно выбрать Париж с посещением французского «Диснейленда». Стоит такое удовольствие около 1 тысячи евро.

Если же вы решите посетить только одну европейскую страну, то отдых там обойдется как минимум в 800 евро с человека.

8 Карибы, Гавайи, Доминикана

Фото из Интернета. На Карибах всегда хорошая погода. Здесь нет зимы и солнце светит круглый год

Одними из самых дорогих путешествий являются туры на острова — Карибы, Гавайи, Доминикана. Отдых здесь начинается от $1,2 тысячи.

Самые дорогие направления — Карибы и Ибица. Стоимость путевки — от $1,5 тысячи.

При этом ехать на острова с детьми — не очень веселое занятие. Добираться придется довольно долго с несколькими пересадками. А если еще добавить сюда смену часовых поясов, то отдыхом это можно будет назвать с большой натяжкой. Но виды, которые в итоге открываются взору, конечно, стоят затраченных усилий.

9 Сочетаем историю и современность

Фото из Интернета. Израиль гармонично сочетает в себе мощь истории давних цивилизаций с высочайшим уровнем жизни

А можно, например, и вовсе отравиться на выходные в Израиль. Он сочетает и древнейшие достопримечательности, и большое количество солнечный дней в году, и круглогодичный купальный сезон.

В Израиле, как и на Хайнане, можно не только отдохнуть, но и совершить лечебный тур.

Если хотите не просто поваляться на пляже, но и подправить здоровье, то лучше отправиться на Мертвое море. Тур в Израиль стоит от $1,2 тысячи. И помните, что для поездки в Израиль дополнительно нужно будет оплатить стоимость визы.

10 Открываем для себя Африку

Фото из Интернета. Экзотический Занзибар – остров красивейших кораллов с роскошными пляжами

Есть у туроператоров и необычные для кыргызстанцев предложения для отдыха. Одним из таких новинок стало африканское направление.

Например, они предлагают пляжный отдых на Занзибаре или тур в ЮАР (Кейптаун).

«Лучшие пляжи, лазурное море, белоснежный песок, условия для активного отдыха. Экскурсии на материк: сафари, полеты на воздушном шаре над национальными парками и заповедниками. И восхождение на Килиманджаро», — обещают туроператоры.

Но удовольствие это недешевое. Стоит такая поездка как минимум $2 тысячи.

Готовиться к ней стоит заранее, ведь для тура нужна виза. А делается она больше двух недель.