В чем фишки кыргызстанского кино, или Как попасть в шорт-лист «Оскара»

Сегодня в кинотеатрах Бишкека в прокат вышел фильм «Жөө күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова. Его мировая премьера состоялась на 24-м Пусанском международном кинофестивале в Южной Корее.

О том, как важно участвовать в мировых фестивалях, почему кыргызские фильмы там любят, и о будущем отечественного кинематографа 24.kg рассказала продюсер «Жөө күлүк» Алтынай Койчуманова.

— Почему на международных кинофестивалях хорошо принимают кыргызстанские фильмы?

— В этом, наверное, есть и заслуга самой аудитории. Зарубежный зритель очень культурный и всегда с уважением относится к создателям, тем более прибывшим издалека.

Фото Алтынай Койчумановой. Алтынай Койчуманова на фоне афиши фильма

В первую очередь привлекает экзотика. Зарубежной аудитории интересны другие культуры. Зрителям интересен Кыргызстан как редко снимающая страна. Еще это новое для них место с прекрасной природой, традициями, своеобразным бытом.

Первые пять минут фильма, пока зритель осваивается, как раз работает элемент экзотики. Но дальше должно быть и хорошее кино: история, сильный герой, режиссура, идея. Это играет решающую роль.

— Следите за новинками в отечественном кинематографе?

— Очень радует, что в Кыргызстане снимают кино как искусство, а не только коммерческие фильмы. «Аврора» — один из таких фильмов. Он представляет Кыргызстан в оскаровской гонке.

Важно участвовать в мировых конкурсах и фестивалях. Даже без призов. Так мы обозначаем Кыргызстан на карте государств, снимающих кино. А значит, и знать Кыргызстан будут как культурную страну, в которой много талантливых людей искусства.

Конечно, хочется верить, что однажды кыргызский фильм попадет в шорт-лист «Оскара», даже станет победителем. Но для этого, к сожалению, недостаточно просто хорошего фильма. Требуется большая работа по его продвижению. Желаю «Авроре» удачи!

— «Жөө күлүк» вышел в местный прокат. Почему кыргызстанцам обязательно надо его посмотреть?

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— Фильм важно посмотреть и взрослым, и детям. Взрослым он должен показать, как важна ответственность перед своими детьми, которые катастрофически нуждаются в их любви и заботе. Детей он должен научить ценить детство и родных, которые рядом.

Для нас очень важно, чтобы именно в Кыргызстане фильм приняли тепло, чтобы он вызвал правильные эмоции.

— Каким видите будущее кыргызстанского кино? Насколько его успех зависит от величины бюджета фильма?

— Думаю, Кыргызстану не стоит гнаться за Голливудом и снимать высокобюджетное коммерческое кино. Не только потому, что в Кыргызстане нет ресурсов для этого. Нашей фишкой должно стать содержание: оригинальная идея, интересно рассказанная история.

Бывают коммерчески очень успешные проекты, в которых все держится на сценарии и одном актере. И они малобюджетные. Я думаю, Кыргызстан мог бы взять такой курс.

Авторское кино не требует больших финансовых затрат. Здесь бюджет важен в основном для качественного исполнения. Авторское кино нацелено на то, чтобы донести до зрителя важную идею.

— Какие планы на 2020 год?

— В 2020 году запускаем новый фильм Актана Арым Кубата. Рабочее название фильма «Эсимде».

Он о человеке, который потерял память и возвращается в родное село после долгих лет отсутствия. Вернуть память ему помогает сила любви. Главную роль сыграет режиссер фильма Актан Арым Кубат, как и в предыдущих двух своих фильмах «Свет аке» и «Кентавр». Фильм создадут в ко-продукции Кыргызстана, Франции и Японии.