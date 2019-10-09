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Общество

Мировая премьера кыргызского фильма «Жөө Күлүк» состоялась в Южной Корее

Фото Алтынай Койчумановой. Мировая премьера фильма «Жөө Күлүк»

На 24-м Пусанском международном кинофестивале 8 октября состоялась мировая премьера фильма «Жөө Күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова. Об этом сообщила продюсер ленты Алтынай Койчуманова.

По ее данным, зал киноцентра, где проходила премьера, был полон. Перед показом отборщица фестиваля Парк Суньюн представила зрителям режиссера фильма Мирлана Абдыкалыкова и продюсера Алтынай Койчуманову.

Фильм показан с английскими и корейскими субтитрами. Зрители аплодировали, тепло приняв фильм.

Режиссер ответил на вопросы. Публику интересовали история создания сценария фильма, кыргызская традиция перерезания пут, работа с актерами-детьми и игровыми животными на площадке.

Зрителей удивила профессиональная игра детей в фильме, особенно главного героя — Темирлана Асанкадырова. Несколько вопросов касались финала картины, который режиссер оставил открытым, дав повод для размышлений.

9 и 11 октября пройдут еще два показа фильма «Жөө Күлүк» в рамках Пусанского фестиваля, на одном из которых будет международное жюри.

В Кыргызстане фильм выйдет в прокат 17 октября.
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