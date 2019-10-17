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Общество

Дело Текебаева. Еще один свидетель подтвердил алиби Чотонова на 13 мая 2010 года

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Судья допросил в качестве свидетеля пенсионера МВД Азата Бектемирова.

Он рассказал, что 13 мая 2010 года вместе с Дуйшенкулом Чотоновым летел на вертолете в Ош.

«В 2010-м я приехал в Бишкек по своим делам. 13 мая хотел улететь в южную столицу, приехал в аэропорт, но все рейсы отменили. Я позвонил заместителю главы МВД Бактыбеку Алымбекову, попросил помочь. Он сказал, что есть возможность улететь в Ош на вертолете. Я приехал на аэродром «Фрунзе-1». Там находился Исмаил Исаков, позже приехали Дуйшенкул Чотонов, Бактыбек Алымбеков и еще несколько офицеров. В южной столице вертолет приземлился на площадке в войсковой части. Чиновников встречали Курсан Асанов и Суйун Омурзаков», — сказал Азат Бектемиров.

Главные свидетели обвинения Леонид Маевский и Алексей Модин сообщали, что именно 13 мая в комплексе «Супара» встретились в неформальной обстановке с подсудимыми и те требовали у них $1 миллион за контрольный пакет ЗАО «Альфа Телеком».

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

21 августа 2019-го Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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