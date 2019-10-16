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Общество

Арка в селе Гулчо. Откуда у небогатого депутата 9 миллионов сомов

У депутата Жогорку Кенеша Улана Примова хватило бы денег на строительство арки в селе Гулчо, если бы он потратил все, что заработал за два года. Такие данные приводит сервис «Декларатор».

Накануне в селе Гулчо Алайского района прошла торжественная церемония открытия символических ворот Алая — арки у въезда в село. Строительство объекта начали в 2016 году. Его высота 9,5 метра, ширина — около 20 метров.

Улан Примов выделил из личных средств около 9 миллионов сомов на разработку, проектные работы и строительство арки.

Однако, если верить декларациям депутата за 2016-2017 годы, то его доходы весьма скромны. Согласно сведениям портала «Декларатор», в 2017-м парламентарий заработал 2 миллиона 223,7 тысячи сомов. У него в собственности жилой дом площадью 1,6 тысячи квадратных метров и квартира в 72 квадрата, автомобиль Lexus-LX570. Данные о своих расходах депутат не указал.

В 2016 году Улан Примов заработал 8,2 миллиона сомов. Его расходы составили 3 миллиона 105 тысяч сомов. В собственности у него были дом в 1,6 тысячи квадратов и квартира в 73 квадратных метра.

Получается, общие доходы депутата за два года составили 10,4 миллиона сомов. То есть при отсутствии каких-либо расходов он мог бы профинансировать строительство арки. Но если вычесть официальные траты в 2017 году в 3,1 миллиона сомов, получается, за два года Улан Примов заработал лишь 7,3 миллиона сомов.

Похоже, депутат отдал на строительство все заработанное, но еще должен был найти где-то 1,7 миллиона сомов.

Возможно, он взял деньги у родственников. Но, согласно декларации, они заработали в 2017 году лишь 130 тысяч сомов. В собственности у них жилой дом в 675 квадратов и автомобиль Lexus-RX400. За 2016 год доходы и имущество родственников депутата не указано, кроме двух автомобилей Lexus-RX400 и Honda Jazz.
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