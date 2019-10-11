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Общество

Земельная реформа. Онлайн-торги вместо конкурса на участки хочет внедрить мэрия

Мэрия Бишкека проводит большую земельную реформу. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов.

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Он отметил, что депутаты БГК, сотрудники муниципалитета совместно с юристами обсуждают вопрос совершенствования нормативной правовой базы по предоставлению земель и имущества в Бишкеке.

«Мэрия разработала новые положения, направленные на улучшение использования и управления земельными ресурсами столицы, увеличение доходности и снижение коррупционных рисков», — сказал Азизбек Алымкулов.

Он добавил, что при разработке муниципалитет постарался учесть все ошибки, но решил еще раз обсудить предлагаемые новшества с депутатами до внесения их на сессию.

«Самое основное — мы убираем порядок конкурса на выделение участков в аренду. Вместо него будем проводить аукционы в режиме онлайн», — подчеркнул вице-мэр.

Он добавил, что мэрия стремится сделать максимально прозрачной свою деятельность в земельных вопросах, разработке нормативно-правовых и градостроительных документов.
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