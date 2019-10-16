Массовая драка в Бишкеке. Двоих иностранцев водворили в ИВС

Двоих 19-летних граждан Пакистана, участников массовой драки, водворили в ИВС. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

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По факту драки возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

«После драки в УВД Октябрьского района с заявлением обратился представитель Международного медицинского университета. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые во время драки повредили имущество учебного заведения. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство», — сообщили в УВД.

Напомним, 14 октября в Международном медицинском университете произошла массовая драка иностранных студентов. Граждане Пакистана не поделили места на кроватях в комнате общежития.