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Общество

В бюджете на 2020 год не учли потребности здравоохранения на 1,3 миллиарда сомов

Минимальная дополнительная потребность сектора здравоохранения на 2020 год, которую не учли в бюджете, составляет 1 миллиард 347,3 миллиарда сомов. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывший консультант пресс-службы Минздрава Елена Баялинова.

По ее словам, центрам крови на медикаменты нужно 20 миллионов сомов, Станции скорой медицинской помощи — 4 миллиона сомов, на финансирование мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией в республике — 12 миллионов сомов. Дополнительные потребности по Фонду высоких технологий оцениваются в 236,1 миллиона сомов. Это деньги на иммуносупрессоры (70 миллионов сомов), химиопрепараты (36,1 миллиона сомов) и лекарства от рака молочной железы (130 миллионов сомов).

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 «На централизованные мероприятия нужно 946,1 миллиона сомов. В том числе на сахароснижающие препараты и средства самоконтроля для лиц с сахарным диабетом — 600 миллионов сомов, лечение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза — 80,5 миллиона сомов, гемодиализ на бесплатной и льготной основах — 102,6 миллиона сомов, обезболивающие препараты (морфин) — 27,2 милиона сомов, контрацептивы — 1 миллион сомов, препараты от гемофилии — 30 миллионов сомов и на вакцинацию лиц из группы риска, имеющих контакт с кровью, — 104,8 миллиона сомов. Кроме того, на ремонтно-восстановительные работы в организациях здравоохранения нужно 124,1 миллиона сомов и диагностическое оборудование для дерматовенерологической службы — 5 миллионов сомов», — заключила Елена Баялинова.

Напомним, общие расходы бюджета Кыргызстана в 2020 году составят 173 миллиарда сомов. При этом на сектор здравоохранения планируется выделить всего 14 миллиардов 321,6 миллиона сомов.
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