Фарид Ниязов пожаловался на бездействие следователей. Суд встал на его защиту

Суд удовлетворил жалобу защиты Фарида Ниязова на бездействие руководителя следственной группы — начальника управления следственной службы МВД А.Жумабаева и следователей. Об этом сообщили в пресс-службе СДПК.

Как установлено на судебном заседании, следственная группа назначила несколько видов экспертиз по расследуемому уголовному делу. Однако ни руководитель, ни следователи не ознакомили подозреваемого Фарида Ниязова и его защитника с постановлениями о назначении экспертиз, тем самым грубо нарушили их право, предусмотренное статьями 172 (обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам уголовного процесса) и 174 (участие специалиста) Уголовно-процессуального кодекса КР.

Суд постановил устранить нарушения и ознакомить обвиняемого Фарида Ниязова и его защиту с постановлениями о назначении экспертиз.

Суд также принял решение уведомить министра внутренних дел и генерального прокурора об этих нарушениях.

Напомним, Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время событий в Кой-Таше 7-8 августа.