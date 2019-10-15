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Текебаев, Сариев, Шамшиев. Кто еще был на открытии выставки Суйменкула Чокморова

Фото 24.kg. Выставка «Эсимде», приуроченная к юбилею Суйменкула Чокморова

В Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открылась выставка «Эсимде», приуроченная к юбилею Народного художника Киргизской ССР, Народного артиста Суйменкула Чокморова.

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Экспозиция также посвящена памяти супруги живописца, заслуженного работника культуры Киргизской ССР, искусствоведа, бывшего директора музея ИЗО в период с 1985 по 1995 год Салимы Шабазовой.

Инициатором выставки «Эсимде» является сын великих людей Бактыгул Чокморов.

В Кыргызстане любят и почитают Суйменкула Чокморова. На открытие экспозиции пришли не только родные и близкие актера, но и многочисленные друзья и поклонники его творчества. Среди гостей были режиссеры Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, писатели Мар Байджиев, Бексултан Жакиев, художники Константин Шкурпела, Абдрай Осмонов, депутаты, а также политики и деятели культуры страны. 

Открывали встречу заместитель министра культуры Кайрат Иманалиев и директор музея Мира Джангарачева.

Много хороших слов сказано о семье Чокморовых. Бактыгул Чокморов поблагодарил присутствующих, а также всех, кто помогал ему. Он подарил музею картину отца.

Выставка составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать» 1967 года до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ, — «Мой сын», 1972; «Портрет С.Каралаева», 1971; «Посвящение. Саякбай Каралаев», 1974; «Кинематографисты», 1986.

Впервые на экспозиции представлены акварельные натюрморты, сделанные художником на оберточной серой бумаге в конце 1980-х, уже во время его болезни и лечения в Москве.

Экспозицию выставки составили произведения художника из фондов музея имени Гапара Айтиева, семейного собрания и частных коллекций. Всего на выставке экспонируется более 80 работ.

Другая часть экспозиции посвящена их семье, памяти музы художника Салимы Шабазовой. Через уникальные фотографии из семейного, музейного архива можно проследить, как в середине 1950-х годов создавался прекрасный талантливый тандем супругов — художника и искусствоведа, историю их любви, зарождения семьи.

Использованы фотографии из семейного архива Чокморовых и известных фотомастеров Сагына Айылчиева, Эркина Болжурова, Александра Федорова.

Выставка продлится до 10 ноября.
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