Фарид Ниязов готов дать показания комиссии по расследованию событий в Кой-Таше

Экс-руководитель аппарата президента страны и ближайший соратник Алмазбека Атамбаева направил открытое письмо членам государственной комиссии по расследованию событий в селе Кой-Таш 7-8 августа. Он задает вопросы, от ответов на которые, как считает Фарид Ниязов, зависит объективность расследования.

Он предложил комиссии изучить и ответить на ряд вопросов, которые остаются без ответа.

Вопросы Фарида Ниязова:

Правомочно ли рассматривать обвинения в массовых беспорядках и их последствий в отрыве от факта незаконной спецоперации ГКНБ, которая, по сути, и стала причиной возмущения местных жителей?

Почему к уголовной ответственности не привлекают должностных лиц, принимавших решение о проведении спецопераций, тогда как имеется немало оснований говорить о ее незаконности?

Кто спасал сотрудников спецназа «Альфа»?

Кто оставил без помощи сотрудников спецназа «Альфа»?

Почему сторонники Алмазбека Атамбаева успокаивали возмущенных людей и не дали повезти их в Бишкек поздним вечером 7 августа, в момент, когда силовые органы были деморализованы?

Почему сторонники Алмазбека Атамбаева не выдвинулись из Кой-Таша в « Медиа Форум » , как утром объявляли, в 16.00?

Медиа Форум , как утром объявляли, в 16.00? Почему заявление Алмазбека Атамбаева в ночь с 7 на 8 августа было достаточно миролюбивым и содержало призыв к властям одуматься и начать диалог?

Фарид Ниязов отмечает, что есть еще много других вопросов, которые поднимает гражданское общество и которые до сих пор остаются без должного ответа.

«В своем открытом письме я изложил только некоторые из этих вопросов, по которым у меня имеется собственное видение. В случае необходимости мог бы ответить на вопросы госкомиссии на ее заседании», — уточняет автор.

Соратник бывшего главы государства назвал абсурдными и надуманными обвинения в его адрес.

Напомним, Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время событий в Кой-Таше 7-8 августа.