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Общество

Умер известный летчик-космонавт Алексей Леонов

Фото телеканала «Звезда». Летчик-космонавт Алексей Леонов

Известный космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер сегодня на 86-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

Выход длился 12 минут, а при возвращении Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед. В конце 1960-х годов он готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. Если бы СССР выиграл «лунную гонку», он стал бы первым человеком на Луне.

В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции «Салют», но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11». В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе «Союз — Аполлон» и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.
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