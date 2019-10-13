Афиша Бишкека на неделю: романсиада, встречи, кинопремьеры

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15 сентября — 18 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

4-20 октября. Выставка Абдысадыра Турусбекова

Ключевая тема картин художника — изображение уникального, неповторимого мировоззрения через особый художественный стиль. В картинах Абдысадыра Турусбекова четко видны «условности эпохи».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

9-20 октября. Выставка Николая Жестовского

Художник-декоратор Русского театра драмы имени Ч.Айтматова выработал особенную технику взаимодействия с холстом. Он прекрасно ладит с деревом, эпоксидной смолой и яркими красками.

ololoErkindik.

11-31 октября. Выставка Мамата Камчыбекова

Мамат Камчыбеков широко известен как скульптор, создатель многих монументальных произведений в городах Кыргызстана, а также как автор станковой скульптуры, запечатленной в камне, мраморе, дереве, керамике, гипсе, металле.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова.

11-27 октября. Выставка Талгата Миррахимова

Выставка охватывает творческий путь художника за 50 лет и посвящена природе, людям Кыргызской земли и Восточного Туркестана. Это полотна пейзажной живописи, сюжетные композиции на темы повседневной жизни. Внимание художника также привлекают портрет и натюрморт.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

14-20 октября. Неделя столетия Баухаус

25 апреля 1919 года в немецком городе Веймаре образована Высшая школа строительства и конструирования — Баухаус. Она просуществовала 14 лет, но подарила миру самую влиятельную, немецкую версию модернизма, идеи которой распространились далеко за пределы страны, определив вектор эстетического развития искусства во всем мире.

ololoOrmonKhan, регистрация по ссылкам.

15 октября — 10 ноября. Выставка «Эсимде»

Приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать» 1967 года до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

16 октября. Встреча «Архитектура выбора»

Хотите узнать, как распознать, что вами манипулируют? Как развить в себе рациональное мышление? Может быть, вы хотите изменить свои привычки и не знаете как? Приходите на вводную лекцию Шамиля Ибрагимова. Регистрация по ссылке.



ololoErkindik, 18:30.

16-19 октября. С пектакль «Журт»

Спектаклем «Журт» («Родные пенаты») по пьесе Абибиллы Пазылова откроется 29-й сезон. Осуществил постановку режиссер народный артист Кыргызстана Эгемберди Бекболиев.

Чуйский областной драматический театр имени Ш.Термечикова.

17 октября. Конурс «Среднеазиатская романсиада»

В нем примут участие исполнители из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Обладатель Гран-при получит возможность представить Кыргызстан на Московской международной романсиаде.

Кыргызская государственная филармония имени Т.Сатылганова, 10.00 (прослушивание), 18.30 (гала-концерт).

17 октября. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

17 октября. Кинопремьеры

«Жөө Күлүк» (драма). На фоне повседневной и обыденной сельской жизни Жекшен проходит через большие человеческие испытания и решает взрослые проблемы, не лишаясь при этом еще детской наивности и ребячества. Открыв в себе талант в беге, он участвует в школьных забегах и тушоо тоях (праздниках перерезания пут), где ему нет равных.

«Они» (ужасы). На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что попали вовсе не в место для игр, под масками клоунов скрываются не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь — герои настоящего хоррора и должны очень сильно постараться, чтобы выбраться из адского аттракциона живыми.

«Малефисента: Владычица тьмы» (фэнтези). Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

«Текст» (драма). Когда 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков, выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет.

18 октября. Открытая лекция «Устные истории: возможности и ограничения»

Устная история — особый формат работы с прошлым, существует уже больше полувека. Это важнейший источник знаний о событиях и культуре, который дополняет или полемизирует с официальными данными из школьных и вузовских учебников. Спикер — ассоциированный профессор Высшей школы образования Назарбаев университета Дуйшон Шаматов.

Ololohaus, 18.00.

18 октября. Трагифарс «Люди мира сего»

Если вы, как и многие тысячи, а может, и миллионы людей мира сего, до сих пор проживаете в съемном жилье и вам далеко не безразлично стать обладателем заветных квадратных метров собственного «угла», вам непременно стоит прийти на новый спектакль. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.