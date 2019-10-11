Ведущий Андрей Малахов научит кыргызских журналистов делать ток-шоу

Телеведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия-1» Андрей Малахов встретился с послом Кыргызстана в РФ Аликбеком Джекшенкуловым. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе диппредставительства в России.

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Уточняется, что накануне телеведущий посетил посольство и еще раз принес свои извинения кыргызстанцам за свои некорректные высказывания в программе «Прямой эфир».

«Ранее посольство КР в РФ официально обратилось в крупнейший медиахолдинг «ВГТРК» с письмом относительно высказываний телеведущего. В документе мы выразили возмущение словами Андрея Малахова. Накануне телеведущий и представитель ВГТРК Петр Федоров встретились с послом Кыргызстана Аликбеком Джекшенкуловым и обсудили двустороннее сотрудничество в рамках обмена опытом между ВГТРК и СМИ КР. Андрей Малахов еще раз извинился за сказанные во время передачи слова», — заявили в диппредставительстве.

О том, что шоумен посетил посольство Кыргызстана в России, ранее на своей странице в соцсетях также сообщал глава Фонда поддержки мигрантов в Москве Тимур Саралаев.

Напомним, что 24 сентября на канале «Россия-1» ведущий программы Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве.

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался.

На высказывания ведущего отреагировал и МИД Кыргызстана — в ведомство был вызван советник-посланник посольства РФ в КР. На официальной странице дипмиссии появилось сообщение, что Андрей Малахов не их герой.

Ведущий признался, что не мог представить, что его личное мнение может вызвать столько негодования у жителей демократического Кыргызстана.