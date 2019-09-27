12:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

МИД Кыргызстана отреагировал на высказывания телеведущего Андрея Малахова

В МИД Кыргызстана вызвали советника-посланника посольства России в КР. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. 

Читайте по теме
Не наш герой. Посольство России в Кыргызстане об отношении к Андрею Малахову

Во время встречи представитель МИД обратил внимание на то, что в ходе телепередачи ведущий Андрей Малахов некорректно высказался в отношении Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП, в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

«Представитель МИД КР высказал озабоченность подобными высказываниями журналистов государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — сообщили в МИД.

Напомним, 24 сентября во время телепередачи на канале «Россия-1» ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве. 

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался. 
Ссылка:
просмотров: 756
Версия для печати
Материалы по теме
На «Россия-1» кыргызстанца обвинили в заказном убийстве сына миллиардера
В Бишкеке в аварии погибла девушка
В селе Маевка насмерть сбили мужчину. Милиция нашла водителя
Молния ударила в автомобиль во время движения по трассе
В США автомобиль влетел в холл башни Trump Plaza
В селе Маевка насмерть сбили мужчину. Милиция ищет свидетелей ДТП
В Бишкеке в результате ДТП погибла женщина
Смертельное ДТП с автобусом. 19-летняя пассажирка автомобиля скончалась
Депутат просит установить камеры фиксации нарушений на правительственной трассе
В Подмосковье грузовик снес надземный пешеходный переход
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
ШороGame. Компания &laquo;Шоро&raquo; запустила уникальную игру с&nbsp;дополненной реальностью ШороGame. Компания «Шоро» запустила уникальную игру с дополненной реальностью
КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в&nbsp;MegaPay КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в MegaPay
Сотовые телефоны в&nbsp;рассрочку за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисах Megastore Сотовые телефоны в рассрочку за 30 минут от «Бакай Банка» в офисах Megastore