МИД Кыргызстана отреагировал на высказывания телеведущего Андрея Малахова

В МИД Кыргызстана вызвали советника-посланника посольства России в КР. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Во время встречи представитель МИД обратил внимание на то, что в ходе телепередачи ведущий Андрей Малахов некорректно высказался в отношении Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП, в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

«Представитель МИД КР высказал озабоченность подобными высказываниями журналистов государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — сообщили в МИД.

Напомним, 24 сентября во время телепередачи на канале «Россия-1» ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве.

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался.