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Общество

На «Россия-1» кыргызстанца обвинили в заказном убийстве сына миллиардера

Накануне в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия» ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве. 

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Речь идет о ДТП, которое произошло в июле в Москве. Таксист Исламбек Акбаров пересек двойную сплошную, в тот момент на большой скорости в него врезался мотоциклист Александр Маругов.

Общественный деятель Роман Худяков заявил, что следственные органы не рассматривают версию об умышленном совершении преступления.

«Но я считаю, что это заказное убийство. Машина двигалась, потом притормозила, а после водитель получил сигнал, что это именно тот мотоцикл и резко завернул. Мотоцикл уходил вправо», — сказал Роман Худяков.

Во время эфира Андрей Малахов заявил, что ДТП произошло на Фрунзенской набережной. Он сделал вывод, что заказчики могли знать и подгадать, что Александр Маругов рано или поздно поедет по этому маршруту.

Во время эфира ведущий спросил, кто оплачивает услуги адвоката Исламбека Акбарова. Один из зрителей объяснил, что в день ареста кыргызская диаспора и таксисты собрали деньги на оплату услуг юриста. На это Андрей Малахов высказал мнение, что не у каждого кыргызского водителя в Москве есть адвокат. Тем более, по его словам, подозреваемый вырос в многодетной семье.

Во время программы телеведущий предположил, что «23-летнему сопляку» за заказное убийство могли заплатить $100 тысяч и осчастливить всю его семью, весь аул и всех родственников.
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