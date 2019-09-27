Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова неправильно поняли

Российский телеведущий Андрей Малахов прокомментировал скандальную передачу на канале «Россия-1». Свое мнение о произошедшем он высказал на странице интернет-издания Starhit.
Андрей Малахов признался: он не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократического Кыргызстана. Но за пару суток ведущий получил более 20 тысяч откликов на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» о странной смерти сына олигарха — колбасного короля Владимира Маругова Александра.
«Мотоцикл Саши столкнулся с такси, за рулем которого сидел 22-летний Исламбек Акбаров. Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более десяти национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын», — отметил Андрей Малахов.
При этом он напомнил, что правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны.
Напомним, что 24 сентября во время телепередачи на канале «Россия-1» ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве.
8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался.