Иск к СМИ. Чиновница Минздрава требует с «Ачык саясат плюс» 500 тысяч сомов

Руководитель департамента лекарственного обеспечения и медтехники Министерства здравоохранения Кыргызстана Гульмира Шакирова подала в суд на газету «Ачык саясат плюс» и требует с издания 500 тысяч сомов в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщил медиаэксперт Акмат Алагушев.

По его словам, истец жалуется на материалы, в которых говорится о завышенной цене на лекарства и контрабандных медицинских препаратах. Корреспонденты газеты провели журналистское расследование.

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Акмат Алагушев рассказал, что прошло два заседания суда. Отзывать материальные претензии чиновница не собирается. Ответчики попросили судью провести лингвистическую экспертизу, чтобы понять, какие слова нанесли Гульмире Шакировой моральный ущерб. Ходатайство удовлетворили. В суд вызвали эксперта Службы судебной экспертизы.

По мнению Акмата Алагушева, государственная экспертиза оказалась неоднозначной. «По некоторым моментам она в пользу журналистов, по некоторым — в пользу истца. А по некоторым моментам нужна дополнительная верификация», — отметил он и добавил, что следующее рассмотрение дела состоится 22 октября.

На газету «Ачык саясат плюс» подали несколько судебных исков. Работник прокуратуры Кубан Шатенов подал иск в Первомайский суд, и уже вышло заочное решение суда о взыскании с издания 50 тысяч сомов. Газета обжаловала его в Бишкекском городском суде, и дело вернули в райсуд.

С изданием затевал тяжбу и депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев. Он подал в суд на газету за статью «Рыспаевди иттен чыгарып коюшту» («Рыспаева проводили за дверь...»). В ней говорится, что нардеп переходит из одной партии в другую, автор назвал его «хамелеоном». Октябрьский районный суд взыскал с издания 300 тысяч сомов в пользу депутата.