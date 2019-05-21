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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (139)

Депутат Кожобек Рыспаев подал иск к газете «Ачык саясат» на один миллион сомов

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривается иск депутата парламента Кожобека Рыспаева к кыргызскоязычной газете «Ачык саясат».

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Как сообщают в ОО «Журналисты», парламентарий просит за свои поруганные честь и достоинство, а также деловую репутацию один миллион сомов. Поводом для иска стала статья в газете под названием «Рыспаевди иттен чыгарып коюшту» («Рыспаева проводили за дверь...»). В ней говорится, что депутат переходит из одной партии в другую, автор называет его «хамелеоном».

Отмечается, что депутат не обращался в редакцию с требованием дать опровержение. Коллективу газеты стало известно об иске в суд через год после публикации статьи. Редакция намерена добиваться лингвистической экспертизы.

Сообщается, что уже состоялось несколько заседаний. Вначале истец просил в качестве компенсации 300 тысяч сомов, однако позже увеличил эту сумму до одного миллиона сомов.

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Жалил Атамбаев отозвал иск в 50 миллионов сомов к журналисту «Азаттыка»
Отметим, это не первый миллионный иск против СМИ. Только в этом месяце на журналистов подали два миллионных иска. Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров подал иск к газете «Азия Ньюс» и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву на 10 миллионов сомов. А также бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев хотел взыскать с корреспондента «Азаттык» 50 миллионов. Но позже от своих намерений отказался.
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