Депутат Кожобек Рыспаев подал иск к газете «Ачык саясат» на один миллион сомов

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривается иск депутата парламента Кожобека Рыспаева к кыргызскоязычной газете «Ачык саясат».
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Отмечается, что депутат не обращался в редакцию с требованием дать опровержение. Коллективу газеты стало известно об иске в суд через год после публикации статьи. Редакция намерена добиваться лингвистической экспертизы.
Сообщается, что уже состоялось несколько заседаний. Вначале истец просил в качестве компенсации 300 тысяч сомов, однако позже увеличил эту сумму до одного миллиона сомов.
подал иск к газете «Азия Ньюс» и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву на 10 миллионов сомов. А также бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев хотел взыскать с корреспондента «Азаттык» 50 миллионов. Но позже от своих намерений отказался.