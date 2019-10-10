Все рейсы авиакомпании «Эйр Манас» на 11 октября отменили из-за неполадок

Авиакомпания «Эйр Манас» отменила три рейса по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек на завтра, 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса КР.

«На складах Pegasus отсутствуют запасные части для устранения обнаруженных неполадок воздушного судна «Эйр Манас». Их доставка производится с завода «Боинг» из США. Соответственно, потребуется несколько суток для доставки и начала работы по устранению неисправности самолета», — сообщают в Минтрансе со ссылкой на Агентство гражданской авиации.

По информации авиакомпании «Эйр Манас», каждому пассажиру, вылетающему 11 октября, сотрудники направляют СМС-информацию об отмене рейсов. Граждане могут произвести обмен билетов на другие рейсы либо получить полный возврат денежных средств в соответствии с авиационными правилами.

Напомним, «Эйр Манас» 10 октября отменила все рейсы в Ош и обратно «по техническим причинам».