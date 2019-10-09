В аэропортах «Манас» и «Ош» сегодня отменены все рейсы авиакомпании «Эйр Манас»

В аэропортах «Манас» и «Ош» сегодня отменены все рейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек, которые должна была выполнить авиакомпания «Эйр Манас». Об этом 24.kg сообщили пассажиры, которые не смогли вылететь.

В международном аэропорту «Манас» информацию подтвердили, отметив, что по техническим причинам авиакомпания отменила шесть рейсов. Все остальные рейсы из аэропортов «Манас» и «Ош» выполняются по расписанию.

Это не первая отмена рейсов не только указанной авиакомпании. В «Эйр Манас» заверили, что прилагают все усилия к устранению технических проблем.