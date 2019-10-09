Адвокат: Депутата Асель Кодуранову могут сегодня задержать

Депутат парламента Асель Кодуранова находится на допросе в следственной службе МВД с 15.00. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакыт Автандил уулу.

По его словам, парламентарию хотят вручить уведомление о подозрении в совершении преступления.

«Все это время Асель Кодуранова была без адвоката. Известно, что сейчас в МВД ждут уведомления о подозрении из Генеральной прокуратуры», — сказал Бакыт Автандил уулу.

Сторонники депутата также сообщают, что уже несколько часов ждут Кодуранову у здания МВД.

Напомним, депутат проходит свидетелем по делу о беспорядках в селе Кой-Таш во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.