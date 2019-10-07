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Общество

Адвокат Жапарова просит пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам

Адвокат экс-депутата Садыра Жапарова Шерабидин Токтосунов подготовил документы для подачи в Верховный суд на пересмотр уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам юриста, параллельно продолжается сбор подписей за освобождение Садыра Жапарова. «Мы не просим президента помиловать его, мы призываем прислушаться к нам. Садыр Жапаров не может быть обвинен хотя бы потому, что в его деле нет потерпевшего, нет ущерба, ничего нет», — пояснил он.

Шерабидин Токтосунов добавил, что будет также настаивать на том, чтобы его подзащитного отпустили под домашний арест. «Садыр Жапаров никуда сбегать не собирается. Он будет доказывать свою невиновность в суде», — подчеркнул он.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
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