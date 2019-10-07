Адвокат Жапарова просит пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам

Адвокат экс-депутата Садыра Жапарова Шерабидин Токтосунов подготовил документы для подачи в Верховный суд на пересмотр уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом он сообщил 24.kg.
По словам юриста, параллельно продолжается сбор подписей за освобождение Садыра Жапарова. «Мы не просим президента помиловать его, мы призываем прислушаться к нам. Садыр Жапаров не может быть обвинен хотя бы потому, что в его деле нет потерпевшего, нет ущерба, ничего нет», — пояснил он.
Шерабидин Токтосунов добавил, что будет также настаивать на том, чтобы его подзащитного отпустили под домашний арест. «Садыр Жапаров никуда сбегать не собирается. Он будет доказывать свою невиновность в суде», — подчеркнул он.
Напомним, что суды всех инстанций приговорили экс-депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.