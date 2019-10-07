Митинг против поправок в Закон «О профсоюзах». Участники требуют наложить вето

В Бишкеке прошел митинг против поправок в Закон «О профессиональных союзах».

Председатель горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев рассказал 24.kg, что участники акции протеста просят президента наложить вето на скандальный законопроект.

«Сегодня на митинг вышло около 400 человек. Во втором чтении депутаты приняли поправки в закон, теперь в третьем чтении можно внести только редакционные поправки. Мы надеемся, что президент наложит вето на него. Этот закон нарушает Конституцию, противоречит международному праву», — сказал Эльдар Таджибаев.

По его словам, поправки также не усиливают роль профсоюзов и не повышают их имидж.