13:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Митинг против поправок в Закон «О профсоюзах». Участники требуют наложить вето

В Бишкеке прошел митинг против поправок в Закон «О профессиональных союзах».

Председатель горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев рассказал 24.kg, что участники акции протеста просят президента наложить вето на скандальный законопроект. 

Читайте по теме
Законопроект «О профсоюзах». Почему его называют скандальным?

 «Сегодня на митинг вышло около 400 человек. Во втором чтении депутаты приняли поправки в закон, теперь в третьем чтении можно внести только редакционные поправки. Мы надеемся, что президент наложит вето на него. Этот закон нарушает Конституцию, противоречит международному праву», — сказал Эльдар Таджибаев.

По его словам, поправки также не усиливают роль профсоюзов и не повышают их имидж. 

 

Ссылка:
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг торговцев Ошского рынка закончился. Что им пообещал мэр
Митинг на площади. Активисты просят встречи с депутатами парламента
В Бишкеке около «Белого дома» митингующие грозят сжечь себя
Жители села Лесного требуют от правительства узаконить их участки. Митингуют
Милиция готовится к разгону антиправительственного митинга
Антиправительственный митинг. Выступающие требуют распустить парламент
Сторонники Алмазбека Атамбаева выйдут на митинг в его поддержку 3 июля
В Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Полиция применила газ и водометы
Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
Кундуз Жолдубаева: Мы требуем реальной борьбы с коррупцией в Кыргызстане
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
В&nbsp;Бишкеке были слышны выстрелы из&nbsp;автоматов. ГУВД рассказало, что произошло В Бишкеке были слышны выстрелы из автоматов. ГУВД рассказало, что произошло
Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали
Бизнес
День города&nbsp;Ош вместе с&nbsp;MegaCom День города Ош вместе с MegaCom
Изучи историю автомобиля перед покупкой в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Изучи историю автомобиля перед покупкой в приложении «Мой О!»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; и&nbsp;авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;KIA Motors АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
13:01
«Гелендвагены» из свадебного кортежа нарушили ПДД. Ехали «змейкой»
13:01
Школьные автобусы. Как организовать перевозку детей для обеспечения безопасности
12:57
Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Жунусалиева вырубят более 300 деревьев
12:53
Милиция задержала мужчину, сбежавшего из зала суда в Бишкеке
12:45
Азимбек Бекназаров о непубличных встречах с президентом. О чем говорят