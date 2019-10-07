Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест

Бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева надо отпустить из следственного изолятора под домашний арест. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил экс-генеральный прокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров.

По его словам, во время встречи главы государства Сооронбая Жээнбекова с членами временного правительства он предложил отпустить Алмазбека Атамбаева.

«У кыргызов никогда своих правителей не судили, не заключали под стражу. В нашей современной истории начался не очень хороший прецедент. Поэтому я предложил изменить меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву на домашний арест. Как-никак он наш бывший президент. Можно его вместо тюрьмы поместить под домашний арест на его даче на территории государственной резиденции «Ала-Арча-1». Территория госрезиденции охраняется, и туда никто не может войти», — пояснил Азимбек Бекназаров.

Он признал, что никто из членов временного правительства его не поддержал.

На вопрос, как отреагировал на предложение президент, Азимбек Бекназаров ответил, что, по словам Сооронбая Жээнбекова, у него не было и мысли задерживать Атамбаева.

«Президент отметил, что следственные органы ждали, что тот придет на допрос, Атамбаеву также не припятствовали при поездке в Москву. «Теперь я не могу вмешаться, пусть решает следствие и суд», — процитировал Сооронбая Жээнбекова Азимбек Бекназаров.