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Общество

Юрист: Задержанному за нападение на мать Мирбека Атабекова могли подкинуть улики

Подозреваемого в разбойном нападении на мать известного певца Мирбека Атабекова водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдумуминова.

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По ее словам, такое постановление вынесено Октябрьским районным судом. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

«Следователь не пришел в суд, а заместитель начальника Октябрьского РОВД забрал все материалы уголовного дела себе. Таким образом, нам не дали возможности предоставить суду доказательства о наличии алиби моего подзащитного. Мы хотели показать суду приобщенное к материалам видео со свадьбы, где находился подозреваемый, а также протоколы допросов более 10 свидетелей. Последние подтвердили, что задержанный в момент ограбления находился в селе Бостери и никак не мог совершить инкриминируемое ему деяние», — сказала Назира Абдумуминова.

Она добавила, что задержанного пытали сотрудники Октябрьского РОВД. На него, сообщила адвокат, надевали противогаз, били и таким образом выбивали показания.

«Подозреваемого допрашивали без адвоката. Следователь изъял жесткий диск видеокамер с кафе, где его задержали. В момент задержания автомобиль моего подзащитного находился во дворе. Когда защита попросила показать видео с парковки, следователь сказал, что оно уничтожилось по непонятным причинам. Соответственно, можно полагать, что золотые украшения мог кто-то подбросить», — считает Назира Абдумуминова.

Напомним, в мае неизвестные ограбили дом матери певца Мирбека Атабекова. Грабители украли $60 тысяч и золотые украшения. Спустя три месяца милиция задержала подозреваемого. Им оказался 24-летний Б.М. Во время обыска у него в машине были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

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