Новый зал музыки построят в детском саду в жилмассиве «Кайынды»

В жилом массиве «Кайынды» торжественно заложили капсулу в фундамент пристройки детской группы и музыкального зала к зданию детсада. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, пристройка — это реализация программы мэрии по увеличению количества мест в муниципальных образовательных организациях в Бишкеке.
Пристройка позволит увеличить мощность детского сада на 25 мест. Строительство планируется завершить в конце декабря этого года, и новогодние утренники состоятся уже в новом зале музыки.