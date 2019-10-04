Новый зал музыки построят в детском саду в жилмассиве «Кайынды»

В жилом массиве «Кайынды» торжественно заложили капсулу в фундамент пристройки детской группы и музыкального зала к зданию детсада. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, пристройка — это реализация программы мэрии по увеличению количества мест в муниципальных образовательных организациях в Бишкеке.

«Площадь отведенного под проектирование пристройки участка — 157,08 квадратных метра. В новом одноэтажном корпусе предусмотрены спальная, игровая, тамбур, раздевалка, гардеробная, коридор, буфетная с мойкой, санузел, музыкальный зал и кладовая для инструментов», — отметили в мэрии.

Пристройка позволит увеличить мощность детского сада на 25 мест. Строительство планируется завершить в конце декабря этого года, и новогодние утренники состоятся уже в новом зале музыки.