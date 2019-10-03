Комиссия по жалобам на СМИ удовлетворила все претензии «водочного короля»

Комиссия по жалобам на СМИ вынесла решение по обращению владельца «АЮ Холдинг» Шаршенбека Абдыкеримова. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

По данным комиссии, в статье, вышедшей в газете «Жаны Ордо» 6 сентября 2019 года, были нарушены три статьи (№ 8, 10 и 17) Этического кодекса журналиста.

Отмечается, что, согласно статье 8, «журналист ни при каких условиях не должен публиковать заведомо ложную информацию. Журналист обязан всеми возможными методами исправить любую распространенную информацию, если оказалось, что она не соответствует действительности».

В статье 10 Этического кодекса журналиста говорится, что «факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга».

Согласно статье 17, «точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансированно».

По решению комиссии редакция газеты «Жаны Ордо» должна дать опровержение своей статьи и опубликовать новую с учетом мнения заявителя.

Главный редактор газеты Наралы Асанбаев сообщил, что редакция готова опубликовать доводы второй стороны, добавив, что во время подготовки материала предпринимались попытки связаться с Шаршенбеком Абдыкеримовым и его близкими.

Бывший депутат Жогорку Кенеша Шаршенбек Абдыкеримов обратился в Комиссию по жалобам на СМИ 16 сентября. В своем заявлении он попросил дать оценку статье в газете «Жаны Ордо».