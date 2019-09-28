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Общество

Экс-нардеп и «водочный король» пожаловались на журналистов

Экс-депутат Равшан Джеенбеков и бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов пожаловались на журналистов. В суд они решили не обращаться, а направили заявления в комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ.

Бывший нардеп пожаловался на три издания — Stanradar, «Русская Весна» и «Белый пароход». В публикациях этих СМИ говорится, что Равшан Джеенбеков является агентом иностранного влияния. Заявитель же утверждает, что эта заведомо ложная информация. Позже заявитель дополнил жалобу с указанием еще двух местных СМИ — «Вечерний Бишкек» и «Дело No» — за аналогичные статьи.

Вторая жалоба поступила от директора холдинга «АЮ» Шаршенбека Абдыкеримова на газету «Жаны Ордо». В статье говорится, что бизнесмен якобы был «кошельком» бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Заявитель утверждает — информация недостоверная, и приводит список нарушенных журналистом норм Этического кодекса при подготовке материала.

Члены комиссии выслушали стороны. Представитель «Вечернего Бишкека» Бакыт Стамов сообщил, что до публикации материала пытался дозвониться до заявителя, однако попытки были безуспешными. Он признал, что не учел мнение второй стороны, и выразил готовность опубликовать статью с учетом комментариев Равшана Джеенбекова. Представители редакций «Дело №» и «Белый пароход» не пришли на заседание.

Представитель компании «АЮ» Акылбек Кунакунов озвучил основные моменты в статье «Жаны Ордо», где нарушены этические нормы. В ответ главред издания Наралы Асанбаев зачитал ряд статей других СМИ примерно такого же содержания и представил документ, где говорится, что ликеро-водочное предприятие Шаршенбека Абыдкеримова внесло в президентский фонд несколько миллионов сомов во время президентства Алмазбека Атамбаева.

Тем не менее журналист согласился опубликовать мнение второй стороны. Кунакунов сообщил, что по каждому пункту предоставит ответ для публикации, и попросил дать опровержение статьи.

Наралы Асанбаев сообщил, что при подготовке материала пытался связаться с героем материала, а для опровержения ему необходимо прежде поговорить с самим Шаршенбеком Абдыкеримовым и убедиться в точности его позиции.

Члены комиссии пришли к выводу, что при подготовке материалов издания, перечисленные Равшаном Джеенбековым, и газета «Жаны Ордо» нарушили ряд статей Этического кодекса журналиста.
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