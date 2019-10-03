Искендер Матраимов написал на «Азаттык» в Комиссию по жалобам на СМИ

Депутат Искендер Матраимов обратился в Комиссию по жалобам на СМИ с заявлением на «Азаттык». Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, жалоба касается публикаций материалов о нападении на журналиста во время съемок в Оше.

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«Заявитель сообщает, что в русской версии сайта радио «Азаттык» размещены 11 текстовых публикаций и авторский видеорепортаж Ыдырыса Исакова. 11 из 12 публикаций отражают точку зрения самого радио и только тех лиц, которые оказали поддержку или защитили их позицию», — написал в жалобе Искендер Матраимов.

В заявке также упоминается телефонный разговор Ыдырыса Исакова, который опубликован в соцсетях, где журналист отмечает: освещение темы о Матраимовых — это большая политика.

В комиссии подчеркивают, что в своем обращении заявитель просит также дать оценку качеству освещения инцидента, проверить, есть ли в публикациях «Азаттыка» нарушения Этического кодекса журналистов КР, а также инициировать независимую экспертизу для проверки подлинности телефонного разговора.

Искендер Матраимов настаивает на приглашении всех сторон для обсуждения публикаций.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры. Милиция начала разбирательство по факту.