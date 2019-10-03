12:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Искендер Матраимов написал на «Азаттык» в Комиссию по жалобам на СМИ

Депутат Искендер Матраимов обратился в Комиссию по жалобам на СМИ с заявлением на «Азаттык». Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, жалоба касается публикаций материалов о нападении на журналиста во время съемок в Оше.

Читайте по теме
Руслан Матраимов назвал расследование «Азаттыка» целенаправленной травлей семьи
«Заявитель сообщает, что в русской версии сайта радио «Азаттык» размещены 11 текстовых публикаций и авторский видеорепортаж Ыдырыса Исакова. 11 из 12 публикаций отражают точку зрения самого радио и только тех лиц, которые оказали поддержку или защитили их позицию», — написал в жалобе Искендер Матраимов.

В заявке также упоминается телефонный разговор Ыдырыса Исакова, который опубликован в соцсетях, где журналист отмечает: освещение темы о Матраимовых — это большая политика.

В комиссии подчеркивают, что в своем обращении заявитель просит также дать оценку качеству освещения инцидента, проверить, есть ли в публикациях «Азаттыка» нарушения Этического кодекса журналистов КР, а также инициировать независимую экспертизу для проверки подлинности телефонного разговора.

Искендер Матраимов настаивает на приглашении всех сторон для обсуждения публикаций.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры. Милиция начала разбирательство по факту.
Ссылка:
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Не трогайте детей. Искендер Матраимов прокомментировал заявление племянницы
Десятку стран с самой жесткой цензурой СМИ возглавила Эритрея
Короткие новости и видео наиболее популярны в социальных сетях в ЦА
Каждый пятый кыргызстанец проверяет информацию в соцсетях, читая комментарии
В Центральной Азии увеличивается спрос на новости в интернете на госязыках
Журналисты обращаются к чиновникам с призывом не скрывать информацию
Владимир Путин рассказал, каким видит информационное пространство СНГ
Когда крайний — журналист. Пятерка самых хамоватых чиновников Кыргызстана
Журналистам предложили записаться на прием к Туйгунаалы Абдраимову
Абдраимов кетсин! Журналисты митингуют у здания Чуйской обладминистрации
Популярные новости
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
В&nbsp;соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов
Встаньте и&nbsp;идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей Встаньте и идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей ОАО «МАМ» передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей
Всего 7&nbsp;дней! Скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;смартфоны в&nbsp;сети O!Store Всего 7 дней! Скидки до 15 процентов на смартфоны в сети O!Store
Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: &laquo;Это фейк&raquo; Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: «Это фейк»
Новые базовые станции Мобильного оператора&nbsp;О! для улучшения качества связи Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи