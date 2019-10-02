20:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В МВД проведут тщательное расследование инцидента с журналистами «Азаттыка»

В МВД обещают, инцидент с сотрудниками «Азаттык Медиа» будет расследоваться тщательно. Об этом сообщают в ведомстве.

Читайте по теме
Бегаим Усенова: Происходящее в соцсетях вокруг «Азаттыка» — кампания против СМИ

По его данным, досудебное производство находится на контроле у руководства Министерства внутренних дел. «В связи с тем, что в настоящее время ведутся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, и с учетом тайны следствия все подробности сообщим дополнительно. МВД КР отмечает, что произошедший инцидент зарегистрирован в ЕРПП и этот факт будет тщательно и объективно расследоваться», — подчеркнули в МВД.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.
Ссылка:
просмотров: 18
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош напали на журналиста Ыдырыса Исакова
В Оше избили журналиста НТС. Президент попросил разобраться
Популярные новости
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
В&nbsp;соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов
Бизнес
Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: &laquo;Это фейк&raquo; Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: «Это фейк»
Новые базовые станции Мобильного оператора&nbsp;О! для улучшения качества связи Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи
MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых
Грандиозное обновление сети &laquo;Народный&raquo;. Открыт первый магазин нового формата Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата