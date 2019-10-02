В МВД проведут тщательное расследование инцидента с журналистами «Азаттыка»

В МВД обещают, инцидент с сотрудниками «Азаттык Медиа» будет расследоваться тщательно. Об этом сообщают в ведомстве.

По его данным, досудебное производство находится на контроле у руководства Министерства внутренних дел. «В связи с тем, что в настоящее время ведутся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, и с учетом тайны следствия все подробности сообщим дополнительно. МВД КР отмечает, что произошедший инцидент зарегистрирован в ЕРПП и этот факт будет тщательно и объективно расследоваться», — подчеркнули в МВД.

Напомним, что 28 сентября в южной столице оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.