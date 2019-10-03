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Общество

Общественные фонды при школах могут закрыть

Общественные фонды при школах могут закрыть. Об этом на круглом столе сообщила эксперт отдела образования, культуры и спорта аппарата правительства Назгуль Лосникова.

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По ее словам, фонды создаются из-за разрыва финансирования системы образования. В целом по республике он составляет около 3 миллиардов сомов.

«Этих денег не хватает на закуп учебников, текущий ремонт, другие нужды. На это в основном фонды и собирают деньги», — отметила эксперт.

Назгуль Лосникова добавила, что тема поборов в школе неоднократно поднималась в кабмине.

«Минобразования поручили создать рабочую группу по бюджетному финансированию организаций образования. Сейчас они финансируются по душевому принципу — исходя из числа обучающихся. В среднем по стране на одного ребенка выделяется 18 тысяч сомов. Группе поручено пересмотреть стандарты, посчитать, сколько реально требуется на одного школьника», — сказала она.

Эксперт пояснила, что после пересмотра финансирования в пилотном режиме будут закрывать общественные родительские фонды. По ее словам, это может произойти в 2023 году.

«Возможно, будут изменения в закон о НКО, чтобы школы создавали спецсчета, оказывали дополнительные услуги», — заметила Назгуль Лосникова.
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